Бывший премьер СССР уйдет из Совета Федерации

После сентябрьских выборов Совет Федерации могут покинуть как минимум три сенатора. Также обсуждается приход в верхнюю палату главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, однако окончательное решение пока не принято

Николай Рыжков (Фото: Global Look Press)

Кто может уйти из Совета Федерации

Осенью в Совете Федерации произойдет ежегодная ротация, его могут покинуть как минимум три сенатора. Об этом РБК рассказали два близких к Федеральному собранию источника.

В частности, верхнюю палату может покинуть член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 91-летний Николай Рыжков (в 1985–1991 годах — председатель Совета министров СССР), который представляет в верхней палате исполнительную власть Белгородской области. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к парламенту.

Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области. С 1975 года работал первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарем ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС. В 1985 году был назначен главой Совмина СССР. На этом посту он, в частности, возглавил штаб по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 1991 году, выйдя на пенсию, он баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина. В 1995 и 1999 годы избирался депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа. Сенатором от Белгородской области он стал в 2003 году.

В ноябре прошлого года врио главы Белгородской области был назначен Вячеслав Гладков. Предшественником Гладкова на посту был Евгений Савченко, который руководил Белгородской областью 27 лет, а после этого стал представителем от законодательной власти региона в Совфеде.