Путин счел преждевременным вопрос об уходе из политики в 2024 году

Президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera заявил, что еще рано говорить о том, уйдет ли он из политики в 2024 году, когда заканчивается его президентский срок, или останется, но в другом качестве, сообщается на сайте Кремля.

«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — сказал Путин и добавил, что ему есть чем заняться в качестве президента.

В ноябре 2018 года у Путина спросили, как будет выглядеть страна после окончания его полномочий. «Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — ответил президент.

Ранее Путин говорил, что думает о выборе преемника с 2000 года, а требования к человеку, которого он видит на этом месте, меняются вместе с ситуацией. Однако, отметил российский лидер, в конечном счете выбор будут делать избиратели.