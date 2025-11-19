Уитакер заявил, что «сокрушительные» санкции против России ждут одобрения
Законопроект о «сокрушительных» санкциях США против России находится в конгрессе и ждет зеленого света, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, предложив включить туда меры в отношении Ирана.
По словам Уитакера, усилия Трампа по обеспечению мира на Украине зашли в тупик, поскольку президент России Владимир Путин отверг территориальные уступки и предложения встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Мы продолжим искать возможности для переговоров», — отметил постпред.
Ранее автор законопроекта о «сокрушительных» санкциях сенатор Линдси Грэм заявил, что проект продвинется в конгрессе с «благословения» Трампа. По его мнению, санкционный законопроект даст американскому президенту больше возможностей для завершения конфликта на Украине на достойных и окончательных условиях.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на угрозы введения новых ограничений говорил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».
