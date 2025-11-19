 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Уитакер заявил, что «сокрушительные» санкции против России ждут одобрения

Сюжет
Война санкций
Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер (Фото: Riccardo GIordano / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Законопроект о «сокрушительных» санкциях США против России находится в конгрессе и ждет зеленого света, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Bloomberg.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, предложив включить туда меры в отношении Ирана.

По словам Уитакера, усилия Трампа по обеспечению мира на Украине зашли в тупик, поскольку президент России Владимир Путин отверг территориальные уступки и предложения встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Мы продолжим искать возможности для переговоров», — отметил постпред.

Грэм заявил о движении «сокрушительных» санкций против России в конгрессе
Политика
Линдси Грэм

Ранее автор законопроекта о «сокрушительных» санкциях сенатор Линдси Грэм заявил, что проект продвинется в конгрессе с «благословения» Трампа. По его мнению, санкционный законопроект даст американскому президенту больше возможностей для завершения конфликта на Украине на достойных и окончательных условиях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на угрозы введения новых ограничений говорил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».

Егор Алимов
Мэттью Уитакер санкции США Россия Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Линдси Грэм фото
Линдси Грэм
политик, сенатор
9 июля 1955 года
