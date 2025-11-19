США ввели санкции против Ohyeahhellno и российского дата-центра

Попавшие под санкции лица и компании помогали в предоставлении IT-инфраструктуры для кибератак на США и их союзников, заявили в американском Минфине. Россия называет ограничительные меры незаконными

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против пяти россиян и семи компаний, обвинив их в оказании помощи при кибератаках на инфраструктуру западных стран. Об этом говорится в сообщении управления американского Минфина по контролю над иностранными активами.

Среди упомянутых в списке — «Дата-центр Кириши» (Санкт-Петербург) и Александр Волосовик. Согласно данным «РБК Компании», последний является гендиректором ООО «ЦОД КИРИШИ», деятельность которого связана с обработкой данных. Как указывают в Минфине США, Волосовик также известен как Ohyeahhellno, podzemniy1 и Yalishanda. Еще четверо попавших под санкции — Максим Макаров, Юлия Панкова, Илья Закиров и Кирилл Затолокин (downlow).

В санкционный список добавлены ООО «Медиа Ленд» (согласно данным «РБК Компании» — учредитель ООО «ЦОД КИРИШИ», Волосовик указан гендиректором в обоих), «Медиа Ленд Технологии», а также ML Cloud. Кроме того, под санкции США попали сербская Smart digital ideas, британская Hypercore и зарегистрированная в Узбекистане Datavice.

Минфин США называет Media Land поставщиком услуг абузоустойчивого хостинга (когда провайдеры не реагируют на жалобы из-за контента на сайте и не раскрывают данные о своих клиентах). По утверждению американских властей, такие услуги компания и ее структуры предоставляли «криминальным торговым площадкам и хакерам, занимающимся программами-вымогателями». Кроме того, говорится в сообщении, инфраструктура Media Land использовалась в многочисленных DDOS-атаках на компании и критически важную инфраструктуру США.

Волосовика американские власти называют гендиректором Media Land, Затолокина — сотрудником компании. Панкова, по версии Минфина США, помогала Волосовику в юридических вопросах и управляла его финансами. Максим Макаров, полагают власти США, — новый директор российской IT-компании Aeza Group, попавшей под санкции США в июле. Топ-менеджер, говорится в сообщении, «принял ключевые решения, касающиеся попыток Aeza Group обойти санкции». Добавленный в санкционный список Илья Закиров, говорится в сообщении, сотрудничал с компанией.

Россия называет санкции незаконными, в Кремле отвергали обвинения в причастности Москвы к кибератакам на западные страны.