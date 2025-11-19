 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

США ввели санкции против Ohyeahhellno и российского дата-центра

Сюжет
Война санкций
Попавшие под санкции лица и компании помогали в предоставлении IT-инфраструктуры для кибератак на США и их союзников, заявили в американском Минфине. Россия называет ограничительные меры незаконными
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

США, Великобритания и Австралия ввели санкции против пяти россиян и семи компаний, обвинив их в оказании помощи при кибератаках на инфраструктуру западных стран. Об этом говорится в сообщении управления американского Минфина по контролю над иностранными активами.

Среди упомянутых в списке — «Дата-центр Кириши» (Санкт-Петербург) и Александр Волосовик. Согласно данным «РБК Компании», последний является гендиректором ООО «ЦОД КИРИШИ», деятельность которого связана с обработкой данных. Как указывают в Минфине США, Волосовик также известен как Ohyeahhellno, podzemniy1 и Yalishanda. Еще четверо попавших под санкции — Максим Макаров, Юлия Панкова, Илья Закиров и Кирилл Затолокин (downlow).

Российско-сербская NIS запросила у США разрешения работать под санкциями
Политика
Фото:Andrej Cucic / EPA / TACC

В санкционный список добавлены ООО «Медиа Ленд» (согласно данным «РБК Компании» — учредитель ООО «ЦОД КИРИШИ», Волосовик указан гендиректором в обоих), «Медиа Ленд Технологии», а также ML Cloud. Кроме того, под санкции США попали сербская Smart digital ideas, британская Hypercore и зарегистрированная в Узбекистане Datavice.

Минфин США называет Media Land поставщиком услуг абузоустойчивого хостинга (когда провайдеры не реагируют на жалобы из-за контента на сайте и не раскрывают данные о своих клиентах). По утверждению американских властей, такие услуги компания и ее структуры предоставляли «криминальным торговым площадкам и хакерам, занимающимся программами-вымогателями». Кроме того, говорится в сообщении, инфраструктура Media Land использовалась в многочисленных DDOS-атаках на компании и критически важную инфраструктуру США.

Волосовика американские власти называют гендиректором Media Land, Затолокина — сотрудником компании. Панкова, по версии Минфина США, помогала Волосовику в юридических вопросах и управляла его финансами. Максим Макаров, полагают власти США, — новый директор российской IT-компании Aeza Group, попавшей под санкции США в июле. Топ-менеджер, говорится в сообщении, «принял ключевые решения, касающиеся попыток Aeza Group обойти санкции». Добавленный в санкционный список Илья Закиров, говорится в сообщении, сотрудничал с компанией.

Россия называет санкции незаконными, в Кремле отвергали обвинения в причастности Москвы к кибератакам на западные страны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
санкции США кибератаки критическая инфраструктура Великобритания Австралия
Материалы по теме
Песков призвал дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях
Политика
Reuters узнал условие Трампа для поддержки законопроекта о санкциях
Политика
Грэм заявил о движении «сокрушительных» санкций против России в конгрессе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02
Великобритания решила построить сеть заводов по производству боеприпасов Политика, 18:00