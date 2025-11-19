 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные нанесли удар по месту запуска ракет по Воронежу

Минобороны отчиталось об уничтожении установок, запустивших ракеты по Воронежу
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные нанесли удар по месту запуска ракет по Воронежу
Video

Российские военные уничтожили две пусковые установки ракетного комплекса ATACMS в Харьковской области, сообщает Минобороны.

Удар по позициям, с которых, по данным ведомства, были запущены ракеты по Воронежской области, был нанесен при помощи оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». На опубликованном Минобороны видео запечатлен момент уничтожения установок.

«Также уничтожен боекомплект и личный состав расчетов в составе до 10 человек», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило о попытке удара ракетами ATACMS по Воронежу
Политика

Украинские военные запустили по Воронежу 4 ракеты. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Александра Озерова
Воронеж Воронежская область Минобороны ATACMS Харьковская область
Материалы по теме
Минобороны сообщило о попытке удара ракетами ATACMS по Воронежу
Политика
Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА на Воронеж
Политика
Минобороны сообщило о перехвате 65 дронов за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Москвичей предупредили о резком похолодании и гололеде Общество, 09:12
Рублевый стейблкоин А7А5: почему ЦБ допустил его к обращению в РоссииПодписка на РБК, 09:09
Bloomberg узнал условие ЛУКОЙЛа для продажи зарубежных активов Бизнес, 09:06
Лишний этаж. В России начали сокращать менеджеров среднего звена Образование, 09:05
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Аэропорт Тамбова снял ограничения на полеты Политика, 08:53
Минобороны показало кадры обломков ATACMS, запущенных по Воронежу Политика, 08:51
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кюрасао с экс-тренером России станет самой маленькой страной ЧМ Спорт, 08:42
Сотрудники саботируют ИИ: как руководителю исправить ситуациюПодписка на РБК, 08:36
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Полиция выяснила личность стрелявшего на улице в Тюмени Общество, 08:23
«Со скидкой» не значит «выгодно». Как снижать цену без ущерба для доходаПодписка на РБК, 08:23
Чего опасается и на что надеется российский бизнес в 2026 годуПодписка на РБК, 08:04
Билеты на новогодние шоу подорожали из-за «праздничного масштаба» Технологии и медиа, 08:04