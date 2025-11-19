Минобороны отчиталось об уничтожении установок, запустивших ракеты по Воронежу

Российские военные нанесли удар по месту запуска ракет по Воронежу

Российские военные уничтожили две пусковые установки ракетного комплекса ATACMS в Харьковской области, сообщает Минобороны.

Удар по позициям, с которых, по данным ведомства, были запущены ракеты по Воронежской области, был нанесен при помощи оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». На опубликованном Минобороны видео запечатлен момент уничтожения установок.

«Также уничтожен боекомплект и личный состав расчетов в составе до 10 человек», — говорится в сообщении.

Украинские военные запустили по Воронежу 4 ракеты.