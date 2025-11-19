Российские военные нанесли удар по месту запуска ракет по Воронежу
Российские военные уничтожили две пусковые установки ракетного комплекса ATACMS в Харьковской области, сообщает Минобороны.
Удар по позициям, с которых, по данным ведомства, были запущены ракеты по Воронежской области, был нанесен при помощи оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». На опубликованном Минобороны видео запечатлен момент уничтожения установок.
«Также уничтожен боекомплект и личный состав расчетов в составе до 10 человек», — говорится в сообщении.
Украинские военные запустили по Воронежу 4 ракеты.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist
Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»
Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады
FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе