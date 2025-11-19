 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Небо Львова затянуло дымом после ударов по энергообъектам

Сюжет
Военная операция на Украине
Львов
Львов (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

После взрывов Львов затянуло дымом, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

На снимках видна плотная дымовая завеса над городской застройкой.

В нескольких регионах Украины начались аварийные отключения электричества
Политика
Фото:Paula Bronstein / Stringer / REUTERS

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о введении аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов страны. Как отмечало ведомство, отключения связаны с повреждениями на энергообъектах.

По данным издания «Страна.ua», в ночь на 19 ноября ПВО работала в Киевской области, взрывы были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, а утром — в Тернополе и Львове. В последнем также были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина Львов повреждения
Материалы по теме
В нескольких регионах Украины начались аварийные отключения электричества
Политика
Минобороны показало кадры обломков ATACMS, запущенных по Воронежу
Политика
Минобороны сообщило о перехвате 65 дронов за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад посты с сатаной Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Диетолог назвала безопасный способ похудеть к Новому году Life, 10:44
NYT узнала, что Мадуро предложил США свою отставку Политика, 10:40
Захарова назвала европейских политиков частью коррупционной схемы Миндича Политика, 10:38
Ненастоящая Европа в Китае: два ненужных покупателям города-призрака Недвижимость, 10:37
Умеров встретился с Зеленским в Анкаре на фоне дела Миндича Политика, 10:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Кучеров стал третьим в списке лучших снайперов в истории «Тампы» в НХЛ Спорт, 10:33
Личный опыт: поездка в Японию в пределах ₽150 000 Life, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Леброн Джеймс установил рекорд по числу сезонов в НБА Спорт, 10:30
В Закарпатье местные жители, недовольные карантином, подожгли блокпост Общество, 10:24
Стратегия покупки квартир на этапе котлована снова работает. Но ненадолгоПодписка на РБК, 10:16
Росреестр сообщил о росте спроса на вторичное жилье в Москве в октябре Недвижимость, 10:14