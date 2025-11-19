Небо Львова затянуло дымом после ударов по энергообъектам
После взрывов Львов затянуло дымом, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
На снимках видна плотная дымовая завеса над городской застройкой.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о введении аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов страны. Как отмечало ведомство, отключения связаны с повреждениями на энергообъектах.
По данным издания «Страна.ua», в ночь на 19 ноября ПВО работала в Киевской области, взрывы были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, а утром — в Тернополе и Львове. В последнем также были зафиксированы перебои с электроснабжением.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
