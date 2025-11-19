Небо Львова затянуло дымом после ударов по энергообъектам

Львов (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

После взрывов Львов затянуло дымом, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

На снимках видна плотная дымовая завеса над городской застройкой.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило о введении аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов страны. Как отмечало ведомство, отключения связаны с повреждениями на энергообъектах.

По данным издания «Страна.ua», в ночь на 19 ноября ПВО работала в Киевской области, взрывы были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, а утром — в Тернополе и Львове. В последнем также были зафиксированы перебои с электроснабжением.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.