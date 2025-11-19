На фоне политического и военного кризиса на Украине Зеленский заключает сделки по покупке оружия и газа, которые Киев не сможет себе позволить без финансирования ЕС, что остается под вопросом, пишет журналист The Telegraph

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне масштабного коррупционного скандала в стране, к которому причастны его сторонники, заключил несколько сделок о закупках в оборонном и энергетическом секторах, однако у Киева нет средств, чтобы оплатить эти закупки, пишет журналист Telegraph Оуэн Мэттьюс в статье под названием «Зеленский теряет связь с реальностью».

По мнению журналиста, коррупционные схемы в «Энергоатома» — операторе всех украинских АЭС, организатором которых следствие считает совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, на фоне проблем с энергоснабжением «выглядят особенно отвратительно». Он отмечает, что из-за этого скандала в Раде призвали к отставке главы офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, пишет Мэттьюс, на Украине также растет недовольство руководством на фоне успехов российской армии на поле боя, в частности, в районе Покровска (Красноармейск) и в Запорожской области.

«Поездки по Европе, подписание фантастических контрактов на поставку оружия, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис внутри страны. Поведение Зеленского является тревожным знаком для всех доброжелателей Украины, потому что оно свидетельствует об отчаянии», — считает автор.

По оценкам The Economist, без финансирования от ЕС Киев останется без средств уже к концу февраля 2026 года. При этом в Евросоюзе не могут одобрить предоставление Украине кредита в €140 млн за счет замороженных российских активов из-за несогласия с этим Бельгии. Кроме того, в Европе высказывали сомнения, что Украина сможет погасить этот кредит.

Москва считает любые действия со своими активами «воровством» и предупредила о судебных последствиях подобных решений.