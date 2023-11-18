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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава Минобороны Франции приехал в Катар второй раз за два дня

Le Parisien: глава Минобороны Франции приехал в Катар второй раз за два дня
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню во второй раз за два дня прибыл с необъявленным визитом в Катар для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Le Parisien.

По данным его офиса, глава Минобороны, который приехал из Израиля, проведет переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

Катар выступает посредником в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, отмечает газета.

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Накануне Лекорню посетил Египет, Саудовскую Аравию, Эмираты, Катар, а затем Израиль. В Израиле он встретился с семьями заложников.

В секторе Газа ХАМАС удерживает около восьми французских граждан, сообщает Le Parisien. После своего первого визита в Катар Себастьян Лекорню заявил, что у него есть «надежда» по поводу их судьбы.

Боевики ХАМАС захватили в Израиле 239 заложников, четверо были впоследствии освобождены. Катар участвовал в посредничестве при их освобождении, отмечает Le Parisien.

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Теги
Франция Минобороны Катар Израиль Палестина ХАМАС
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