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Палестино-израильский конфликт ,  
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Politico узнало о поручении Байдена по санкциям из-за атак на палестинцев

Politico: Байден поручил подготовить санкции из-за атак на палестинцев
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Указания получили госсекретарь Блинкен и министр финансов Йеллен. Им предписано «разработать варианты политики для оперативных действий в отношении тех, кто несет ответственность за насилие на Западном берегу», пишет издание
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Президент США Джо Байден поручил своей администрации подготовить визовые ограничения и санкции в отношении израильских поселенцев, нападающих и вытесняющих палестинцев на Западном берегу реки Иордан, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ, зачитанный изданию
высокопоставленным американским чиновником.

Указания получили, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен. Их ведомствам предписано «разработать варианты политики для оперативных действий в отношении тех, кто несет ответственность за насилие на Западном берегу».

По данным издания, санкции будут направлены против лиц, которые «прямо или косвенно участвовали в действиях или политике, угрожающих безопасности или стабильности Западного берега», предпринимали шаги по вытеснению жителей, а также действия, нарушающие права человека и подрывающие усилия по созданию двух государств.

Американский лидер рассматривает насилие со стороны поселенцев как «серьезную угрозу» миру между израильтянами и палестинцами и дестабилизации всего Ближнего Востока, отмечает Politico.

Байден в статье для The Washington Post выразил готовность ввести визовые ограничения «в отношении экстремистов, нападающих на мирных жителей на Западном берегу». По его словам, он призывал израильские власти прекратить «экстремистское насилие против палестинцев» и привлечь к ответственности тех, кто к этому причастен.

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Джо Байден

Президент считает создание двух государств «единственным способом обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа». «Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАС», — подчеркнул он в статье.

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По его словам, достижение этого потребует обязательств со стороны Израиля и Палестины, а также со стороны Соединенных Штатов и их союзников и партнеров. «Эта работа должна начаться сейчас», — отметил лидер.

Байден также не допускает в дальнейшем использования сектора Газа «в качестве платформы для терроризма», «никакого насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа, никакой повторной оккупации, никакой осады или блокады, а также никакого сокращения территории». Сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны воссоединиться «под единой структурой управления, в конечном итоге под обновленной Палестинской автономией», убежден он.

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Теги
Елена Чернышова
Джо Байден санкции Западный берег реки Иордан
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