Прокурор запросил для художницы Скочиленко 8 лет колонии по делу о фейках о ВС

Прокурор запросил для художницы Скочиленко 8 лет колонии по делу о фейках

Девушку судят за то, что в одном из «Перекрестков» она заменила ценники на листовки с информацией о военных действиях на Украине. Ее арестовали в апреле прошлого года

Александра Скочиленко (Фото: Андрей Бок / ТАСС)

Прокурор потребовал приговорить художницу Александру Скочиленко к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках об армии, сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«В прениях прокурор просил назначить Скочиленко наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на три года», — говорится в сообщении.

Василеостровский суд Петербурга арестовал Скочиленко в апреле 2022 года. Ее обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Дело завели из-за того, что 31 марта прошлого года в одном из магазинов «Перекресток» заменила ценники на листовки с информацией о военных действиях на Украине. Следствие считает, что девушка действовала «умышленно, с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ». Свою вину Скочиленко не признала. Ранее она привлекалась к административной ответственности.

Филолог Светлана Друговейко-Должанская провела независимую экспертизу по делу Скочиленко в апреле этого года и не обнаружила «разжигания ненависти и вражды» и дискредитации российских военных в замененных художницей ценниках, писал «Коммерсантъ Санкт-Петербург». Друговейко-Должанская раскритиковала экспертизу, заказанную следствием. В октябре ее уволили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где она занимала должность старшего преподавателя кафедры русского языка филологического факультета вуза, писала «Фонтанка».