Зеленский заявил о пользе лишения Тимошенко «сладенького»

«Эпоха договорняков закончилась навсегда», — объяснил президент Украины отказ назначить по просьбе Юлии Тимошенко на «сладкие» места представителей партии «Батькивщина» в обмен на поддержку ее фракции в парламенте

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предлагала своих кандидатов на разные посты, однако получить хотела «сладкие» места. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть очень древняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — написал Зеленский на своей странице в сети Facebook, комментируя выступление лидера «Батькивщины» на телеканале ICTV, в ходе которого та заявила, что ее партия «переходит в оппозицию».

Тимошенко сообщила, что предлагала Зеленскому своих кандидатов, способных привести «не фейковые инвестиции, а реальные» и «вынуть» предприятия из коррупционных схем, однако больше не претендует «ни на какие кадровые назначения».

«Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Юлия Владимировна <...> принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», — написал Зеленский.