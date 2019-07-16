Тимошенко предложила Зеленскому объединиться в парламенте без Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV выступила с предложением в адрес президента Украины Владимира Зеленского объединить усилия в новоизбранном парламенте.

«Мы предлагаем вне зависимости от того, будет большинство у президента самостоятельное или не будет, объединить в парламенте все демократические, проукраинские, проевропейские политические команды», — сказала она.

При этом Тимошенко выступила против объединения с партией экс-президента Украины Петра Порошенко. Как отметила политик, у партии «Европейская солидарность» только лозунги подходят под определение «проевропейский», а реальная деятельность — коррумпированная.

Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля. Они были объявлены в связи с тем, что Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, первым же своим решением постановил распустить Верховную раду.