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Операция Израиля в Ливане ,  
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N12 связал атаку дрона на резиденцию Нетаньяху с Ираном

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Израильская сторона считает, что Тегеран пытался устранить премьера с помощью беспилотника, передает N12 со ссылкой на источники. Нетаньяху в момент атаки не было в резиденции, пострадавших нет
Фото: Rami Shlush / Reuters
Фото: Rami Shlush / Reuters

Иран пытался устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в результате атаки дрона на его резиденцию в Кейсарии, заявил высокопоставленный чиновник в правительстве телеканалу N12.

Утром 19 октября в направлении резиденции Нетаньяху были запущены три БПЛА из Ливана, два из них были перехвачены. По данным телеканала, судя по фотографиям, один из беспилотников, врезавшийся в здание в Кейсарии, был той же модели «Зиад-107» (Ziyad 107), что и дрон ливанской группировки «Хезболла», который 13 октября нанес удар по базе новобранцев «Голани» недалеко от Биньямины. Тогда погибли четверо военнослужащих, несколько десятков получили ранения. БПЛА пробил потолок столовой на базе.

«Зиад-107» — беспилотник иранского производства, отмечает N12. «Хезболла» также выпускает эти БПЛА. Их используют с целью сбора разведданных и нанесения ударов. Дальность полета составляет около 100 км. Эти дроны летают на малой высоте, поэтому их сложно обнаружить и перехватить, отмечает канал.

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что с территории Ливана утром были запущены три БПЛА, один из них атаковал здание в Кейсарии. Два других были сбиты. В канцелярии премьера подтвердили атаку на его резиденцию, уточнив, что Нетаньяху и его жены Сары не было дома.

По информации телеканала Sky News Arabia, большую часть выходных Нетаньяху с семьей проводит в Кейсарии, но в последнее время он проводит выходные на вилле одного из своих друзей в Иерусалиме.

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Елена Чернышова
Биньямин Нетаньяху резиденция дрон Иран
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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