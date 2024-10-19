В Сербии назвали оскорблением годовщину освобождения Аушвица без России

Отказ приглашать Россию на 80-ю годовщину освобождения Аушвица — оскорбление памяти жертв концлагеря и нарушение исторической правды, считает вице-премьер Сербии. Делегация не была на мероприятиях с 2021 года

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Отсутствие России на 80-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау (немецкое название — Аушвиц) в Польше является оскорблением памяти жертв и нарушением исторической правды, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в ходе конференции о Второй мировой войне в «Русском доме» в Белграде.

«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь, потому что считается, что политика российского государства, наследника Красной Армии, неприятна в данный момент правительству Польши», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

О том, что Россию не пригласят на мероприятия по случаю годовщины освобождения Аушвица, в сентябре заявил президент Сербии Александр Вучич. «Те, кто его освободил, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создал этот лагерь, приглашены будут», — сказал он.

Освенцим-Биркенау (Аушвиц) освободили 27 января 1945 года. По разным оценкам, в годы Второй мировой войны там погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В 1947 году на месте концлагеря основали мемориальный комплекс. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2022 и 2023 годы власти Польши также не пригласили российскую делегацию на мероприятия по случаю освобождения Аушвица. В 2021-м отсутствие России объясняли коронавирусными ограничениями.