Вучич удивился отказу пригласить Москву на юбилей освобождения Освенцима

Россию не пригласят на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау, заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе общения с сербской прессой в Нью-Йорке. Ответы на вопросы журналистов опубликовала пресс-служба политика.

«Сейчас будут мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Те, кто его освободили, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создали этот лагерь, приглашены будут», — заявил Вучич.

В 2025 году в мемориальном музее в Освенциме пройдут мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим-Биркенау.

Освенцим-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. За годы войны в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В числе жертв также 70-75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган, 14 тыс. советских военнопленных. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.