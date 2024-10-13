Израиль объяснил вторжение на базу ООН фразой о «танке под огнем»

Армия обороны Израиля не считает вторжение на территорию миротворцев ООН «штурмом». По словам ЦАХАЛ, танки собирались эвакуировать раненых солдат, а их действия не представляли опасности для миротворческих сил

Фото: Artorn Pookasook / Reuters

Израильская армия (ЦАХАЛ) объяснила свое вторжение на территорию миротворцев ООН в Ливане (ВСООНЛ) попыткой эвакуировать раненых солдат армии обороны Израиля под обстрелом, передает Haaretz.

«Это не штурм базы. Это не попытка проникнуть на базу. Это был танк, попавший под сильный огонь, с массовыми жертвами, который отступил, чтобы избежать опасности», — заявил представитель вооруженных сил страны Надав Шошани.

Серьезные ранения получили двое израильских солдат, еще несколько служащих — легкой или средний степени тяжести, уточнили в ЦАХАЛ: «По всей видимости, во время инцидента и для эвакуации два танка сдали назад там, где они не могли бы сделать иначе из-за обстрела». Танки применли дымовую завесу, а после завершения эвакуации раненых покинули позицию ООН.

«Армия обороны Израиля поддерживала непрерывный контакт с ВСООНЛ. На протяжении всего инцидента не было никакой опасности для сил ВСООНЛ со стороны операций Армии обороны Израиля», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Reuters пишет, что в результате обстрела были ранены 25 военных ЦАХАЛа.

Танки ЦАХАЛ разрушили главные ворота и ворвались на базу ВСООНЛ утром 13 октября. Она находится в Рамье на юге Ливана, где с начала октября идет наземная операция Израиля против «Хезболлы».

ООН заявила, что любое преднамеренное нападение на миротворцев является серьезным нарушением международного гуманитарного права.

Ранее в этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести из зоны боевых действий миротворцев ВСООНЛ, так как они представляют собой «живой щит» и «заложников» «Хезболлы».