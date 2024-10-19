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Палестино-израильский конфликт ,  
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Глава МИД Турции обсудил прекращение огня в Газе с руководством ХАМАС

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с членами политбюро палестинского движения ХАМАС в Стамбуле после гибели лидера палестинского движения Яхьи Синвара, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

На переговоры, в частности, прибыл председатель совет ХАМАС Мохаммед Дарвиш Исмаил. Стороны обсудили ситуацию вокруг переговоров по прекращению огня в секторе Газа и процедуре по обмене заложниками и заключенными между организацией и Израилем.

«Фидан заявил, что Анкара будет использовать все средства дипломатии, чтобы мобилизовать международное сообщество на борьбу с гуманитарной катастрофой в Газе», — говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, министр иностранных дел Турции высоко оценил встречу по урегулированию ситуации в Газе, организованную Египтом в Каире. Фидан также выразил соболезнования руководству ХАМАС в связи с гибелью Синвары.

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17 октября израильские военные нанесли удар по зданию в городе Рафах в секторе Газа, где позже они нашли тело Синвары. Позднее гибель лидера ХАМАС подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Идентифицировать личность Синвара удалось по данным стоматологических карт и с помощью ДНК-теста. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал гибель лидера ХАМАС «началом конца войны» в секторе Газа.

Синвар стоял у истоков создания ХАМАС и был причастен к формированию военного крыла группировки — «Бригады аль-Кассам». В 2012 году его избрали в политбюро. Он стал новым главой организации после гибели предыдущего лидера Исмаила Хании летом 2024 года.

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Теги
палестино-израильский конфликт ХАМАС Турция
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