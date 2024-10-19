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Политика ,  
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Румыния ночью подняла в воздух истребители из-за беспилотника

Минобороны Румынии заявило, что ночью на радарах появился беспилотник и нарушил воздушное пространство. Однако пилоты поднятых истребителей дрона не увидели, через полчаса он пропал с радаров. Премьер допустил «кибератаку»
Два самолета F-16 ВВС Румынии
Два самолета F-16 ВВС Румынии (Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock)

В ночь на 19 октября «маленькую воздушную цель» обнаружили «у Черного моря, примерно в 45 километрах к востоку от города Сфынту-Георге в уезде Тулча», сообщило Минобороны Румынии, передает Romania TV. Телеканал поясняет, что это был беспилотник.

В связи с этим в воздух подняли два истребителя F-18 ВВС Испании с 57-й румынской авиабазы и два самолета ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча. «В результате того, что обнаруженная цель развивалась по маршруту, направленному к государственной границе Румынии, в соответствии с процедурами были задействованы структуры Расширенной боевой службы воздушной полиции под командованием НАТО, а затем и Воздушной полиции под национальным командованием», — говорится в сообщении.

Около 4:00 дрон пересек границу и оказался на территории Румынии в районе города Гура Портицеи (также на побережье Черного моря) и направился к юго-западу в сторону Когеалака. «Максимальная глубина проникновения на национальной территории» составила 19 км, рассказали в румынском Минобороны. Истребитель не наблюдал беспилотник на всем пути следования, с радаров он пропал около 4:30, находясь к югу от Когеалака.

В этом районе проведут расследование. Военное ведомство отметило, что пока нет признаков того, что беспилотник упал на территории Румынии.

Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку допустил, что это была кибератака, поскольку пилоты беспилотника не видели, его наблюдали только на радарах.

В Румынии близ границы с Украиной обнаружили обломки дрона
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Румыния неоднократно поднимала в воздух истребители из-за беспилотников у границы с Украиной в последнее время. Также на румынской территории находили обломки дронов, как утверждалось, «российского происхождения». В последний раз их нашли 4 октября у дельты Дуная (по нему проходит граница Румынии и Украины).

В начале сентября обломки беспилотника «российского происхождения» обнаружили недалеко от села Периправа в уезде Тулча. Тогда Бухарест осудил нарушение воздушного пространства беспилотником и призвал Москву воздержаться от повторных действий, которые могут привести к «безответственной эскалации» в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Сообщения о нарушении беспилотником воздушного пространства Румынии и об обнаружении обломков дронов ведомство не комментировало.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Румыния беспилотники дроны радар Черное море
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