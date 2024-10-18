«Хезболла» объявила о «новой фазе эскалации» конфликта с Израилем
Ливанская шиитская группировка «Хезболла» объявила, что переходит к новой фазе конфликта с Израилем, передает Al Jazeera.
«Оперативный штаб объявляет о переходе к новой фазе эскалации противостояния», — приводит агентство цитату из заявления группировки.
Что подразумевается под новой фазой эскалации, станет известно в ближайшие дни, добавили в «Хезболле».
Заявление прозвучало после объявления ЦАХАЛ о ликвидации лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Ливанская группировка поддерживает ХАМАС, с которым Израиль воюет в секторе Газа с прошлого октября. «Хезболла» регулярно обстреливает территории на севере Израиля, в связи с чем их покинули местные жители.
Израиль 23 сентября начал военную операцию под названием «Стрелы севера» против «Хезболлы», назвав целью вернуть жителей северных территорий в свои дома. В ходе операции были убиты лидер группировки Хасан Насралла и другие высокопоставленные представители движения. 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции на территории Ливана, впоследствии ее несколько раз расширяли.
В своем заявлении «Хезболла» сообщила, что наращивает удары по израильским войскам вдоль границы и по территории Израиля. По данным группировки, с начала израильской операции в боях погибли около 55 бойцов ЦАХАЛ, еще примерно 500 получили ранения.
По информации Минздрава Ливана, в результате израильских атак с октября прошлого года погибли более 2,1 тыс. человек.
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