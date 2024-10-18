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Операция Израиля в Ливане ,  
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«Хезболла» объявила о «новой фазе эскалации» конфликта с Израилем

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
«Хезболла» после гибели лидера ХАМАС Синвара объявила о «новой фазе эскалации» конфликта с Израилем, не уточнив, что подразумевает под этим. ЦАХАЛ с конца сентября ведет операцию в Ливане, был убит глава «Хезболлы» Насралла

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» объявила, что переходит к новой фазе конфликта с Израилем, передает Al Jazeera.

«Оперативный штаб объявляет о переходе к новой фазе эскалации противостояния», — приводит агентство цитату из заявления группировки.

Что подразумевается под новой фазой эскалации, станет известно в ближайшие дни, добавили в «Хезболле».

Заявление прозвучало после объявления ЦАХАЛ о ликвидации лидера палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Ливанская группировка поддерживает ХАМАС, с которым Израиль воюет в секторе Газа с прошлого октября. «Хезболла» регулярно обстреливает территории на севере Израиля, в связи с чем их покинули местные жители.

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Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Израиль 23 сентября начал военную операцию под названием «Стрелы севера» против «Хезболлы», назвав целью вернуть жителей северных территорий в свои дома. В ходе операции были убиты лидер группировки Хасан Насралла и другие высокопоставленные представители движения. 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции на территории Ливана, впоследствии ее несколько раз расширяли.

В своем заявлении «Хезболла» сообщила, что наращивает удары по израильским войскам вдоль границы и по территории Израиля. По данным группировки, с начала израильской операции в боях погибли около 55 бойцов ЦАХАЛ, еще примерно 500 получили ранения.

По информации Минздрава Ливана, в результате израильских атак с октября прошлого года погибли более 2,1 тыс. человек.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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