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Война санкций ,  
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Берн ответил «разочарованному» послу США из-за санкций против России

Швейцария объяснила отказ от полного принятия 14-го пакета санкций против России
Сюжет
Война санкций
Швейцария не стала принимать требование, согласно которому компании «в меру своих возможностей» должны предотвращать обход антироссийских санкций, сочтя его неясным. Посол США призывал закрывать лазейки для обхода ограничений
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Швейцария поддерживает введение санкций против России, но требование о предотвращении их обхода компаниями не совсем понятно, заявил Государственный секретариат страны по экономическим вопросам (SECO) Reuters после отказа в полной мере принять санкции, введенные против России ЕС.

Правительство Швейцарии не согласилось с требованием, согласно которому компаниям следует предотвращать обход ограничений через своих «дочек» «в меру своих возможностей».

В SECO подчеркнули, что Берн «непоколебимо и однозначно поддерживает санкции против России», однако «компаниям будет совершенно непонятно, какие меры они должны предпринять».

В ведомстве добавили, что власти Швейцарии рассмотрят возможность принятия более четкой формулировки.

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Положения 14-го пакета санкций ЕС позволяют гражданам и компаниям стран объединения потенциально обращать взыскание на активы российских компаний в Евросоюзе. Швейцария, отказавшись принимать его полностью, сослалась на то, что ее собственное законодательство уже позволяет преследовать дочерние компании, базирующиеся в стране.

Reuters отмечает, что посол США в стране Скотт Миллер выразил разочарование решением Берна. Дипломат говорил, что следует работать над устранением «лазеек», которые позволяют зарубежным дочерним компаниям обходить санкции.

Россия считает санкции нелегитимными и нарушающими международное право.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Швейцария санкции Евросоюз США
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