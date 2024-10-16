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Военная операция на Украине ,  
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Визит Шмыгаля в Швейцарию отменили по форс-мажорным причинам

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Военная операция на Украине
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию отменили по форс-мажорным причинам, сообщают радиостанция RSI и агентство Keystone-SDA со ссылкой на швейцарский МИД.

Радиостанция не уточнила конкретных причин отмены.

Визит Шмыгаля планировался на 16 октября, однако, несмотря на отмену, украинская делегация все равно примет участие в конференции на уровне министров 17–18 октября в Лозанне. Тема встречи — разминирование Украины. Как уточняет RSI, четверть территории страны может быть заминирована. Швейцария сделала гуманитарное разминирование приоритетом в своей поддержке по восстановлению Украины, на эти цели власти конфедерации выделили более 100 млн франков ($115,9 млн).

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

20 сентября помощница генсека ООН и директор кризисного бюро Программы развития ООН Шоко Нода заявила, что на полное разминирование украинской территории традиционными методами может потребоваться до сотни лет. Инновационные технологии, в том числе беспилотники, помогут значительно ускорить этот процесс, отметила она.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

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Денис Шмыгаль Украина Швейцария визит
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