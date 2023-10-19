В Николаеве второй раз за ночь прогремели взрывы

В Николаеве второй раз за ночь прогремели взрывы

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в восьми областях Украины. Военные сообщают о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавсой областях. Глава Николаевской ОВА сообщил о двух взрывах в городе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Николаевской области спустя несколько минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и УНИАН.

Ранее тревога также была объявлена в северных областях Украины. По данным украинских военных, в настоящее время ПВО работает в Киевской, Черкасской и Полтавсой областях.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что в Николаеве было слышно как минимум два взрыва. За несколько часов до этого украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе, однако мэр Александр Сенкевич тогда уточнил, что, предварительно, они прозвучали за его пределами.





Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.