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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве второй раз за ночь прогремели взрывы

В Николаеве второй раз за ночь прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в восьми областях Украины. Военные сообщают о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавсой областях. Глава Николаевской ОВА сообщил о двух взрывах в городе
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Николаевской области спустя несколько минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и УНИАН.

Ранее тревога также была объявлена в северных областях Украины. По данным украинских военных, в настоящее время ПВО работает в Киевской, Черкасской и Полтавсой областях.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что в Николаеве было слышно как минимум два взрыва. За несколько часов до этого украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе, однако мэр Александр Сенкевич тогда уточнил, что, предварительно, они прозвучали за его пределами.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ПВО Киевская область Николаев взрывы Военная операция на Украине
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