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Сын Трампа после акции у Капитолия указал на «двойные стандарты» властей

Сын Трампа после протестов у Капитолия обвинил власти США в «двойных стандартах»

Сын экс-президента США Дональд Трамп — младший обвинил американские власти в двойных стандартах, комментируя состоявшуюся на Капитолийском холме демонстрацию в поддержку Палестины.

«Запомните, друзья, это мятеж, только если это делают республиканцы. Если это делают демократы, то это протест за социальную справедливость и это на 100% нормально. Двойные стандарты правосудия США отвратительны», — написал он в соцсети Х.

По результатам выборов президента США 2020 года нынешний глава государства Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп — 232. Последний заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификации итогов голосования.

Сторонники Трампа 6 января 2021-го ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты выборов, и на несколько часов захватили здание. В ходе столкновений погибли пять человек.

В августе этого года экс-президенту США предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

Акция протеста, организованная движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», была согласована и проходила вечером 18 октября в районе Капитолийского холма. Однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона, расположенного неподалеку от главного здания Капитолия. Когда они заняли ротонду здания, начались задержания.

По данным организаторов, всего в акции протеста приняли участие около 10 тыс. человек, из них 500 были арестованы.

Сын Трампа после акции у Капитолия указал на «двойные стандарты» властей
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Теги
Дональд Трамп Капитолий США акция протеста
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