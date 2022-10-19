Кадыров сообщил о взятии фермы, которую не могли отбить у ВСУ с 2014 года

В операции принимали участие шесть чеченских военнослужащих. О какой ферме идет речь, и где она находится, Кадыров не сказал. В начале октября батальон «Запад-Ахмат» участвовал в боевых действиях в ДНР и Херсонской области

Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Военнослужащие из Чечни, участвующие в спецоперации на Украине, взяли под контроль ферму, которую не могли отбить у украинских сил с 2014 года. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

В зону спецоперации, по словам Кадырова, приехала его старшая дочь, министр культуры Чечни Айшат. Вместе с тремя сыновьями главы Чечни — 16-летним Ахматом, 15-летним Зелимханом (Эли) и 14-летним Адамом она посетила штабное совещание бойцов батальона «Запад-Ахмат». На нем командир подразделения Исмаил Агуев рассказал о ситуации на фронте.

«По его словам, подразделением захвачены находящиеся на данном участке все самые стратегические позиции, включая ферму, которую не могли отбить у украинских бандформирований аж с 2014 года. Чеченским воинам понадобилось всего лишь шесть человек, чтобы взять под контроль эту точку у врага», — написал Кадыров. Он не уточнил, о какой именно ферме идет речь.

Кадыров неоднократно отчитывался об отправке чеченских подразделений в зону спецоперации после начала боевых действий на Украине.

В конце июня глава Чечни объявил, что в республике сформируют четыре батальона, в которых будут состоять исключительно чеченцы. Они получили названия «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Решение сформировать новые подразделения Кадыров объяснил «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».

12 октября глава Чечни написал, что батальон «Запад-Ахмат» находится «непосредственно на линии фронта». В начале месяца Кадыров сообщил, что военнослужащие из этого батальона участвуют в наступлениях на территории ДНР и Херсонской области.

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Республики Донбасса провозгласили независимость в 2014 году, их территория проходила по административной границе областей Украины. Минские соглашения зафиксировали фактические границы республик, между ними и подконтрольной Киеву территорией создавалась зона безопасности. ДНР, в соответствии с ними, была подконтрольна только часть бывшей Донецкой области Украины, а ЛНР — часть бывшей Луганской области.

Херсонская область по состоянию на 2014 год полностью входила в состав Украины.