Генконсульство ответило на задержание в Норвегии россиянина с дронами

Здание российского генерального консульства в Киркенесе (Фото: kirkenes.mid.ru)

Российское генеральное консульство в норвежском Киркенесе в курсе ситуации с задержанием гражданина России на пункте пропуска «Стурскуг» из-за провоза дронов, дипломаты оказывают ему необходимое содействие. Об этом РБК сообщила атташе генконсульства Анна Ленчук.

«Генеральное консульство России в Киркенесе в курсе данной ситуации. Находимся в контакте с задержанным и оказываем ему необходимое консульское содействие. Добиваемся от норвежских властей соблюдения его законных прав и интересов. Взаимодействуем с его адвокатом», — сказала РБК собеседница.

Представитель дипмиссии уточнила, что в ближайшее время должно состояться судебное слушание, которое, как ожидается, прояснит ситуацию.

Накануне телеканал NRK сообщил, что полиция самой северной норвежской провинции Финнмарк задержала 50-летнего российского гражданина на погранпункте при попытке вернуться в Россию. В рюкзаке у мужчины нашли два беспилотника. Мужчину обвинили в нарушении санкционного законодательства. В соответствии с наложенными ограничениями, российским компаниям и гражданам запрещено поднимать в воздух дроны над территорией Норвегии. Мужчина сказал, что не знал об этом запрете, пишет телеканал.

Кроме дронов, у россиянина изъяли три паспорта и несколько накопителей с данными. На них обнаружили 4 Тб видео и изображений из поездки, однако часть материалов была зашифрована.

Полиция выяснила, что россиянин находился в Норвегии с августа, передает NRK. Мужчина называет себя обычным фотолюбителем и утверждает, что находился в отпуске.

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Полицейский адвокат (должность в следственном отделе полиции) Анья Миккельсен Индбьёр рассказала, что при себе у задержанного было три паспорта: два российских и один израильский. Сам мужчина, со слов Индбьёр, назвал этот факт нормальным «из-за виз и множества печатей», но наличие двойного гражданства признал.

Адвокат россиянина утверждал в суде, что его подзащитному можно только выписать штраф, так как фото- и видеосъемка санкциями не запрещены. Следовательно, говорил защитник, россиянина можно судить только за запуск дрона. Суд не согласился с этими доводами и арестовал россиянина на две недели.

Как уточнил NRK, если выяснится, что мужчина делал снимки в небе над аэропортами и военными объектами, ему может грозить до трех лет лишения свободы.