Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада

Хусейин Йаманйылмаз подтвердил РБК, что является мажоритарным акционером French Kiss. В письменном ответе на запрос РБК он уточнил, что окончательное решение о покупке доли у VIYM пока не принято.
Компанию French Kiss, производителя и дистрибьютора премиального шоколада ручной работы, в 2003 году основал выходец из Турции Хусейин Йаманйылмаз. В середине 1990-х он занимался поставками фруктов и кондитерских изделий в торговые сети.
Первые бутики French Kiss появились в Москве в 2004 году. В имеющейся у РБК презентации French Kiss за 2019 год указано, что у сети в крупных городах — 24 собственных бутика и девять работающих по франшизе. По словам самого Йаманйылмаза, общее количество магазинов French Kiss сейчас составляет 33, из которых 23 собственных.
С марта 2015 года продукцию French Kiss изготавливает на собственной фабрике на юго-западе Москвы. В ассортименте French Kiss более 300 наименований: шоколадные конфеты, драже, пирожные, торты, а также чай. На сайте компании указано, что среди ее клиентов — Сбербанк, «Газпром», ЛУКОЙЛ, Госдума.
Фонд VIYM инвестировал во French Kiss в 2014 году. Сеть шоколадных бутиков была выбрана, в частности, из-за устойчивых темпов роста. Тогдашний гендиректор VIYM Дмитрий Шицле оценивал, что компания растет примерно на 40% в год. К 2017 году French Kiss, как следует из данных VIYM, планировала выйти на первое место среди производителей и дистрибьюторов премиального шоколада ручной работы в России как по объемам продаж и производству, так и по количеству бутиков.
Сумма сделки не раскрывалась, лишь сообщалось, что средства пойдут на финансирование инвестиционной программы French Kiss до 2017 года. В отчете VIY Growth Fund указано, что одна из структур VIYM для покупки 32,5% French Kiss получила заемные средства в размере 676 млн руб., что в 4,5 раза больше, чем сейчас Йаманйылмаз готов заплатить за пакет VIYM. Заявленные 676 млн руб. — это все инвестиции, в том числе займы, пояснили в Ales Capital.
В 2014 году весь бизнес Frech Kiss оценивался в $17 млн, сейчас доля VIYM продается как минимум в два раза дешевле, рассказал РБК собеседник, знакомый с условиями первой сделки.
Что происходит с рынком шоколада
Шоколад россияне предпочитают покупать по скидкам: по данным исследовательской компании Nielsen, шоколадные плитки — лидер продаж по промоакциям среди всех продовольственных категорий, в торговых сетях по промо продается 79% всех шоколадных плиток и 69% шоколадных батончиков и шоколадных развесных конфет. За год, завершившийся сентябрем 2019 года, в России выросли только продажи шоколадных плиток — на 4,7% в натуральном выражении, указывают аналитики Nielsen. Продажи развесных шоколадных конфет, шоколадных батончиков и ассорти упали.
Покупки шоколада всегда отражают ситуацию в стране: при росте экономики потребление шоколада, в том числе дорогого, на душу населения растет, указывает председатель совета директоров кондитерской компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова. По ее словам, в 2019 году у «Конфаэль» было небольшое — около 5% — падение продаж.
Фирменная сеть, на которую у French Kiss приходится около 80% продаж, — наиболее сложный для развития канал сбыта, считает Эльдарханова. Она объясняет: у торговых центров высокие арендные ставки, а покупательская способность и средний чек покупки снижаются.