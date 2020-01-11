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Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада

Фонд сына бывшего президента РЖД Андрея Якунина выходит из бизнеса бутиков French Kiss, продающих премиальный шоколад. Бизнес инвесторов разочаровал — на развитие повлияли санкции и нестабильный спрос на дорогие продукты
Андрей Якунин и Владимир Якунин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет. Это следует из отчетности люксембургской VIY Growth Fund за финансовый год, завершившийся 30 июня 2019 года.

В ноябре 2019-го фонд получил предложение от мажоритарного акционера French Kiss о выкупе за 150 млн руб. принадлежащих фонду 32,5%, сделку планируется завершить в 2020 году, указано в материалах VIY Growth Fund. 

VIYM рассматривает различные варианты продажи доли в сети French Kiss, заявил РБК Андрей Дегтярев, гендиректор компании Ales Capital, выступающей инвестиционным консультантом VIYM. По его словам, один из возможных вариантов — продажа доли мажоритарному акционеру French Kiss Хусейину Йаманйылмазу.

Выход VIYM из бизнеса связан с окончанием инвестиционного периода, утверждает Дегтярев. В отчетности VIY Growth Fund сказано, что результаты French Kiss оказались слабее, чем ожидалось: на развитие компании повлияли санкции и нестабильный спрос на премиальные продукты, связанный со снижением реальных доходов населения и девальвацией рубля.

Выручка по РСБУ основного российского юрлица French Kiss — ООО «Френчкисс» — в 2018 году составила, согласно данным базы СПАРК, 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб. Данных за 2019 год еще нет. В открытых источниках есть отчетность головной кипрской FK French Kiss Ltd за 2017 год: тогда ее чистый убыток составил $506 тыс.

Хусейин Йаманйылмаз подтвердил РБК, что является мажоритарным акционером French Kiss. В письменном ответе на запрос РБК он уточнил, что окончательное решение о покупке доли у VIYM пока не принято.

Чем известен French Kiss

Компанию French Kiss, производителя и дистрибьютора премиального шоколада ручной работы, в 2003 году основал выходец из Турции Хусейин Йаманйылмаз. В середине 1990-х он занимался поставками фруктов и кондитерских изделий в торговые сети.

Первые бутики French Kiss появились в Москве в 2004 году. В имеющейся у РБК презентации French Kiss за 2019 год указано, что у сети в крупных городах — 24 собственных бутика и девять работающих по франшизе. По словам самого Йаманйылмаза, общее количество магазинов French Kiss сейчас составляет 33, из которых 23 собственных.

С марта 2015 года продукцию French Kiss изготавливает на собственной фабрике на юго-западе Москвы. В ассортименте French Kiss более 300 наименований: шоколадные конфеты, драже, пирожные, торты, а также чай. На сайте компании указано, что среди ее клиентов — Сбербанк, «Газпром», ЛУКОЙЛ, Госдума.

Фонд VIYM инвестировал во French Kiss в 2014 году. Сеть шоколадных бутиков была выбрана, в частности, из-за устойчивых темпов роста. Тогдашний гендиректор VIYM Дмитрий Шицле оценивал, что компания растет примерно на 40% в год. К 2017 году French Kiss, как следует из данных VIYM, планировала выйти на первое место среди производителей и дистрибьюторов премиального шоколада ручной работы в России как по объемам продаж и производству, так и по количеству бутиков.

Сумма сделки не раскрывалась, лишь сообщалось, что средства пойдут на финансирование инвестиционной программы French Kiss до 2017 года. В отчете VIY Growth Fund указано, что одна из структур VIYM для покупки 32,5% French Kiss получила заемные средства в размере 676 млн руб., что в 4,5 раза больше, чем сейчас Йаманйылмаз готов заплатить за пакет VIYM. Заявленные 676 млн руб. — это все инвестиции, в том числе займы, пояснили в Ales Capital.

В 2014 году весь бизнес Frech Kiss оценивался в $17 млн, сейчас доля VIYM продается как минимум в два раза дешевле, рассказал РБК собеседник, знакомый с условиями первой сделки.

Что происходит с рынком шоколада

Шоколад россияне предпочитают покупать по скидкам: по данным исследовательской компании Nielsen, шоколадные плитки — лидер продаж по промоакциям среди всех продовольственных категорий, в торговых сетях по промо продается 79% всех шоколадных плиток и 69% шоколадных батончиков и шоколадных развесных конфет. За год, завершившийся сентябрем 2019 года, в России выросли только продажи шоколадных плиток — на 4,7% в натуральном выражении, указывают аналитики Nielsen. Продажи развесных шоколадных конфет, шоколадных батончиков и ассорти упали.

Покупки шоколада всегда отражают ситуацию в стране: при росте экономики потребление шоколада, в том числе дорогого, на душу населения растет, указывает председатель совета директоров кондитерской компании «Конфаэль» Ирина Эльдарханова. По ее словам, в 2019 году у «Конфаэль» было небольшое — около 5% — падение продаж.

Фирменная сеть, на которую у French Kiss приходится около 80% продаж, — наиболее сложный для развития канал сбыта, считает Эльдарханова. Она объясняет: у торговых центров высокие арендные ставки, а покупательская способность и средний чек покупки снижаются.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: шоколад, кондитерские изделия, Андрей Якунин
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