Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада

Фонд сына бывшего президента РЖД Андрея Якунина выходит из бизнеса бутиков French Kiss, продающих премиальный шоколад. Бизнес инвесторов разочаровал — на развитие повлияли санкции и нестабильный спрос на дорогие продукты

Андрей Якунин и Владимир Якунин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет. Это следует из отчетности люксембургской VIY Growth Fund за финансовый год, завершившийся 30 июня 2019 года.

В ноябре 2019-го фонд получил предложение от мажоритарного акционера French Kiss о выкупе за 150 млн руб. принадлежащих фонду 32,5%, сделку планируется завершить в 2020 году, указано в материалах VIY Growth Fund.

VIYM рассматривает различные варианты продажи доли в сети French Kiss, заявил РБК Андрей Дегтярев, гендиректор компании Ales Capital, выступающей инвестиционным консультантом VIYM. По его словам, один из возможных вариантов — продажа доли мажоритарному акционеру French Kiss Хусейину Йаманйылмазу.

Выход VIYM из бизнеса связан с окончанием инвестиционного периода, утверждает Дегтярев. В отчетности VIY Growth Fund сказано, что результаты French Kiss оказались слабее, чем ожидалось: на развитие компании повлияли санкции и нестабильный спрос на премиальные продукты, связанный со снижением реальных доходов населения и девальвацией рубля.

Выручка по РСБУ основного российского юрлица French Kiss — ООО «Френчкисс» — в 2018 году составила, согласно данным базы СПАРК, 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб. Данных за 2019 год еще нет. В открытых источниках есть отчетность головной кипрской FK French Kiss Ltd за 2017 год: тогда ее чистый убыток составил $506 тыс.