Матвиенко анонсировала перед заседанием Совфеда встречу Совета палаты

Совет палаты соберется в 16:00, а через час сенаторы встретятся для продолжения пленарного заседания. В этот же день Путин проведет заседание Совета безопасности России

Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Перед вечерним заседанием Совета Федерации, которое пройдет в 17:00, состоится Совет палаты, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее она сообщила, что заседание верхней палаты пройдет в 10:00, но затем будет перерыв и вечернее заседание начнется в 17:00.

«Мы закончили [утреннее заседание], как и договаривались, в 12:30», — сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, после этого будет перерыв, после которого в 16:00 соберется Совет палаты, в который входят председатель Совфеда, его первые заместители, заместители и главы комитетов. А в 17:00 сенаторы вновь встретятся для продолжения пленарного заседания.

Один из сенаторов в беседе с агентством не исключил, что на Совете палаты могут обсуждаться дополнительные вопросы для включения в повестку заседания Совета Федерации.

В этот же день, 19 октября, президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России. С докладом на мероприятии выступит замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Пресс-служба Кремля сообщала, что на заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с устранением угроз национальной безопасности в миграционной сфере и с «регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет о «еженедельном оперативном совещании».