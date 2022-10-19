Матвиенко анонсировала перед заседанием Совфеда встречу Совета палаты

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 60,53 (-0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 61,7 (-0,06) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 14:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:21
«Я все смогу»: почему самовнушение не работает Pro, 14:21
Министр обороны объяснил, почему Израиль не поставляет оружие Киеву Политика, 14:20
Кадыров заявил о продвижении российских войск в направлении Артемовска Политика, 14:16
Минобороны заявило о новых ударах по объектам на Украине и сбитом Су-25 Политика, 14:15
«Сбер» назвал регионы с самой большой выдачей ипотеки в сентябре Недвижимость, 14:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Роналду возглавил список самых востребованных спортсменов года Спорт, 14:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:05
Число профессиональных инвесторов резко выросло второй месяц подряд Финансы, 14:04
Стала известна дата выхода новой книги о Перси Джексоне Life, 14:03
Власти сообщили о попытке наступления ВСУ на Херсон. Что важно знать Политика, 14:02
Минобороны заявило о потерях ВСУ при попытке провокации на ЗАЭС Политика, 14:01
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:00
Политика ,  
0 

Матвиенко анонсировала перед заседанием Совфеда встречу Совета палаты

Матвиенко: перед вечерним заседанием Совета Федерации пройдет Совет палаты
Совет палаты соберется в 16:00, а через час сенаторы встретятся для продолжения пленарного заседания. В этот же день Путин проведет заседание Совета безопасности России
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Перед вечерним заседанием Совета Федерации, которое пройдет в 17:00, состоится Совет палаты, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее она сообщила, что заседание верхней палаты пройдет в 10:00, но затем будет перерыв и вечернее заседание начнется в 17:00.

«Мы закончили [утреннее заседание], как и договаривались, в 12:30», — сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, после этого будет перерыв, после которого в 16:00 соберется Совет палаты, в который входят председатель Совфеда, его первые заместители, заместители и главы комитетов. А в 17:00 сенаторы вновь встретятся для продолжения пленарного заседания.

Один из сенаторов в беседе с агентством не исключил, что на Совете палаты могут обсуждаться дополнительные вопросы для включения в повестку заседания Совета Федерации.

В этот же день, 19 октября, президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России. С докладом на мероприятии выступит замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Читайте на РБК Pro
Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
О чем не нужно писать в резюме на английском языке
Кредиты подешевеют: к чему приведет реформа кредитного страхования
Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи

Пресс-служба Кремля сообщала, что на заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с устранением угроз национальной безопасности в миграционной сфере и с «регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет о «еженедельном оперативном совещании».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Совет Федерации Валентина Матвиенко Совбез России Владимир Путин
Материалы по теме
Кремль подтвердил совещание Путина с членами Совбеза на следующей неделе
Политика
Песков объяснил слова Путина о завершении мобилизации за две недели
Политика
В МИДе заявили, что Россия не угрожает Украине ядерным оружием
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter