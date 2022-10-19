В Киеве прогремело несколько взрывов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 60,53 (-0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 61,7 (-0,06) Инвестиции, 18 окт, 16:23
Власти сообщили о попытке наступления ВСУ на Херсон. Что важно знать Политика, 15:55
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 15:55
Lenovo показала концепт ноутбука с растягивающимся дисплеем Life, 15:52
Военное положение в 4 регионах и режимы готовности. Главное Политика, 15:52
Кусок торта со свадьбы Дианы и принца Чарльза выставили на продажу Life, 15:45
Гиперактивность у ребенка: как отличить норму от СДВГ Pro, 15:38
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 15:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Индекс Мосбиржи начал восстановление после заседания Совбеза Инвестиции, 15:25
Путин поручил Собянину координацию регионов по вопросам безопасности Политика, 15:24
Спрос на новый ОФЗ-ПК на первом аукционе превысил предложение в 3 раза Инвестиции, 15:23
Путин назначил месячное довольствие рядовым мобилизованным в ₽195 тыс. Политика, 15:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:21
Поздняков заявил о маргинальной риторике в адрес России на ассамблее АНОК Спорт, 15:20
Песков исключил закрытие границ из-за военного положения в новых регионах Политика, 15:09
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве прогремело несколько взрывов

В Киевской области и Чернигове сработала ПВО, сообщили власти этих регионов. Минобороны ранее заявило об ударах по объектам энергетики и военного управления на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают «Суспiльне» и «Страна». Они также пишут о взрывах в Ивано-Франковске.

Глава Киевской области Алексей Кулеба заявил, что в регионе работает ПВО. Винницкая область Украины находится под ракетным обстрелом, «работают военные», сообщил глава региона Сергей Борзов в телеграм-канале. Позднее Борзов добавил, что в области было «попадание» по энергетическому объекту. Глава Черниговской области Вячеслав Чаус также сообщил о работе ПВО в областном центре.

Воздушная тревога по состоянию на 14:25 действует во всех регионах Украины. Позднее в большинстве из них тревога была снята.

Минобороны 19 октября сообщило, что российские военные нанесли новые удары по системам управления и энергетики Украины. В ведомстве отметили, что «все назначенные объекты поражены».

Украинские власти с прошлой недели каждый день сообщают о взрывах и ударах по инфраструктуре в регионах. В ночь на 19 октября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об обстреле Криворожского района и разрушении объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, в результате без электричества остались многие населенные пункты.
 

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Военная операция на Украине Киевская область Винницкая область Киев
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Кадыров пообещал, что на Украине «мало не покажется никому»
Политика
В МИДе заявили, что Россия не угрожает Украине ядерным оружием
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter