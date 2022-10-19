В Киеве прогремело несколько взрывов

В Киевской области и Чернигове сработала ПВО, сообщили власти этих регионов. Минобороны ранее заявило об ударах по объектам энергетики и военного управления на Украине

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В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают «Суспiльне» и «Страна». Они также пишут о взрывах в Ивано-Франковске.

Глава Киевской области Алексей Кулеба заявил, что в регионе работает ПВО. Винницкая область Украины находится под ракетным обстрелом, «работают военные», сообщил глава региона Сергей Борзов в телеграм-канале. Позднее Борзов добавил, что в области было «попадание» по энергетическому объекту. Глава Черниговской области Вячеслав Чаус также сообщил о работе ПВО в областном центре.

Воздушная тревога по состоянию на 14:25 действует во всех регионах Украины. Позднее в большинстве из них тревога была снята.

Минобороны 19 октября сообщило, что российские военные нанесли новые удары по системам управления и энергетики Украины. В ведомстве отметили, что «все назначенные объекты поражены».

Украинские власти с прошлой недели каждый день сообщают о взрывах и ударах по инфраструктуре в регионах. В ночь на 19 октября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об обстреле Криворожского района и разрушении объекта энергетической инфраструктуры. По его словам, в результате без электричества остались многие населенные пункты.

