Киргизия предложила отправить на границу с Таджикистаном миротворцев ОДКБ
На спорных участках Киргизии и Таджикистана можно выставить небольшой контингент ОДКБ, который будет следить за соблюдением прекращения огня и контролировать отвод тяжелой техники от госграницы. Об этом киргизский министр обороны Бактыбек Бекболотов заявил на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, передает 24.kg.
После этого можно будет «решать политическую задачу демаркации границ», считает глава Минобороны. «У киргыза своя правда, у таджика — своя. Пока между нами не встанет третейский судья, мира не будет», — уверен Бекболотов.
Не уточняется, как Зась отреагировал на идею отправки миротворцев в регион.
Ситуация на киргизско-таджикской границе обострилась 14 сентября. Погранслужба Киргизии заявила, что таджикские пограничники в Баткенской области заняли новые позиции в нарушение достигнутых договоренностей и в ответ на требования покинуть территорию открыли огонь. В Душанбе в провокации обвинили киргизских пограничников.
Вечером 19 сентября стороны подписали протокол об установлении мира, после чего бои прекратились. Потери Киргизии составили 59 человек убитыми, 140 — ранеными, со стороны Таджикистана погиб 41 человек.
21 сентября МИД Таджикистана обвинил Киргизию в новых провокациях. 25 сентября стороны подписали протокол об урегулировании.
Из-за конфлитка Бишкек объявил об отмене командно-штабных учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2022», которые должны были пройти в Киргизии в октябре. Начальник Генштаба вооруженных сил республики Эрлис Тердибеков впоследствии уточнил, что учения перенесены на более поздний срок, и подчеркнул, что решение не означает выхода Киргизии из ОДКБ.