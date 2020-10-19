Путин поблагодарил Сигала за помощь в сохранении байкальского омуля
Президент Владимир Путин поручил поблагодарить голливудского актера и режиссера Стивена Сигала за участите в работе по восстановлению популяции байкальского омуля. С такой просьбой президент обратился к заместителю министра сельского хозяйства, руководителю Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илье Шестакову, следует из стенограммы встречи.
Шестаков сообщил главе государства о ходе работ по восстановлению популяции омуля, отметив, что средства выделены как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране. В ответ на это Путин спросил, принимал ли Сигал участие в этой акции, на что Шестаков ответил утвердительно. «Передайте ему слова благодарности», — попросил президент.
«Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост», — отчитался Шестаков, указав, что к 2023–2025 годам можно будет снова открыть промышленное рыболовство.
В июле Сигал вместе со специалистами Байкальского филиала главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов выпустил в Байкал более 2 тыс. особей омуля. Тогда же в ходе визита в Бурятию Сигал сообщил, что рассматривает участие в программе «дальневосточный гектар» и хотел бы заниматься в регионе обучением детей боевым искусствам и защитой Байкала.