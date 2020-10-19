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Путин поблагодарил Сигала за помощь в сохранении байкальского омуля

В июле Сигал выпустил в Байкал 2 тыс. особей омуля. Как сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сокращение популяции удалось приостановить
Стивен Сигал и сотрудники ФГБУ &laquo;Главрыбвод&raquo; выпускают омуля в Бурятии
Стивен Сигал и сотрудники ФГБУ «Главрыбвод» выпускают омуля в Бурятии (Фото: glavrybvod.ru)

Президент Владимир Путин поручил поблагодарить голливудского актера и режиссера Стивена Сигала за участите в работе по восстановлению популяции байкальского омуля. С такой просьбой президент обратился к заместителю министра сельского хозяйства, руководителю Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илье Шестакову, следует из стенограммы встречи.

Шестаков сообщил главе государства о ходе работ по восстановлению популяции омуля, отметив, что средства выделены как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране. В ответ на это Путин спросил, принимал ли Сигал участие в этой акции, на что Шестаков ответил утвердительно. «Передайте ему слова благодарности», — попросил президент.

«Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост», — отчитался Шестаков, указав, что к 2023–2025 годам можно будет снова открыть промышленное рыболовство.

Стивен Сигал не исключил участие в программе «дальневосточный гектар»
Общество
Стивен Сигал

В июле Сигал вместе со специалистами Байкальского филиала главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов выпустил в Байкал более 2 тыс. особей омуля. Тогда же в ходе визита в Бурятию Сигал сообщил, что рассматривает участие в программе «дальневосточный гектар» и хотел бы заниматься в регионе обучением детей боевым искусствам и защитой Байкала.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. Спустя два года, в 2018 году, актера назначили спецпредставителем Министерства иностранных дел по гуманитарным связям с США. Тогда в ведомстве отметили, что Сигал будет развивать отношения стран в сфере культуры и искусства. Осенью 2018 года Сигал говорил, что хотел бы стать губернатором Приморского края.

Запрет на вылов байкальского омуля Минсельхоз России ввел в октябре 2017 года. Меру приняли с целью предотвращения исчезновения популяции.

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