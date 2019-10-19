Медведев заявил о росте терроризма из-за насаждения демократии извне

По словам российского премьера, происходящее в Африке и на Ближнем Востоке «бумерангом возвращается» в Евросоюз, где есть проблемы, связанные с мигрантами и террористическими угрозами

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина/ Pool / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Народной скупщине (парламенте) Сербии заявил, что насаждение моделей демократии извне в Африке или Ближнем Востоке ведет к распространению терроризма, передает ТАСС.

«Насаждение известных моделей извне, объяснение того, как должна выглядеть демократия в той или иной стране в Африке или на Ближнем Востоке, порождает хаос на обширнейших территориях», — сказал Медведев. Премьер добавил, что это ведет к уничтожению государств и «тотальному распространению терроризма в мире».

Медведев упомянул о проблемах в Европе, связанных с мигрантами и террористическими угрозами. По его мнению, они объясняются тем, что в Евросоюз «бумерангом возвращаются события», происходящие на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее российский премьер заявил, что Москва готова помогать Сербии в сохранении территориальной целостности.