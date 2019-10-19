Медведев заявил об усталости Европы из-за желания США доминировать в мире

США хотят, чтобы все оружие в мире было американским, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. В интервью сербской газете он заявил, что желание Вашингтона везде доминировать только вредит Штатам

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире, об этом он заявил в интервью сербской газете «Вечерние новости», текст которого опубликован на сайте правительства.

По его мнению, США нравится только идеи Белого дома и Госдепартамента, в конечном счете ведущие к экономическому благосостояния Штатов. Заявления Вашингтона о том, что Москва поддерживает ту или иную сторону, либо наносит вред Штатам, вытекают именно из подобного курса США, считает премьер.

Медведев заявил, что в реальности США вредит стремление «доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе». «Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе, поскольку что это означает? Это означает «Мы хотим, чтобы всё оружие было американским, покупайте его у нас», — сказал он.

Власти США по сути предлагают Европе покупать газ у Штатов, а не у России, которая расположена ближе, и хотят, чтобы все оружие в мире было американским, утверждает Медведев. «Это безудержное, абсолютно ничем не лимитированное желание доминировать во всём мире, и в Европе в том числе», — сказал премьер.