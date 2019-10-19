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Политика ,  
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Медведев заявил об усталости Европы из-за желания США доминировать в мире
США хотят, чтобы все оружие в мире было американским, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. В интервью сербской газете он заявил, что желание Вашингтона везде доминировать только вредит Штатам
Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире, об этом он заявил в интервью сербской газете «Вечерние новости», текст которого опубликован на сайте правительства.

По его мнению, США нравится только идеи Белого дома и Госдепартамента, в конечном счете ведущие к экономическому благосостояния Штатов. Заявления Вашингтона о том, что Москва поддерживает ту или иную сторону, либо наносит вред Штатам, вытекают именно из подобного курса США, считает премьер.

Медведев заявил, что в реальности США вредит стремление «доминировать во всем мире, в том числе на Балканах и в Европе». «Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе, поскольку что это означает? Это означает «Мы хотим, чтобы всё оружие было американским, покупайте его у нас», — сказал он.

Власти США по сути предлагают Европе покупать газ у Штатов, а не у России, которая расположена ближе, и хотят, чтобы все оружие в мире было американским, утверждает Медведев. «Это безудержное, абсолютно ничем не лимитированное желание доминировать во всём мире, и в Европе в том числе», — сказал премьер.

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Россия же, по его словам, всегда занимала взвешенную позицию и хочет «дружить со всеми странами». Он отметил, что у Москвы хорошие отношения с государствами, расположенными на Балканском полуострове, вне зависимости от их принадлежности к тем или иным военно-политическим блокам. При этом Россия не может не замечать, что одни страны ведут себя дружественно, а другие находятся «в фарватере агрессивной политики» США, добавил премьер.

«Это печально. Но если говорить о Сербии, то мы, конечно, ценили и будем ценить то, что Сербия заняла очень взвешенную позицию в тот период, когда Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки вводили санкции», — сказал Медведев. По его словам, в Москве понимают, что Сербии трудно проводить такой курс в одиночку, но ценят такие решения.

Медведев посетит Сербию с официальным визитом 19 октября, поездка приурочена к 75-летию освобождения Белграда от немецких войск. Он встретится с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Аной Брнабич. Стороны должны обсудить вопросы взаимодействия в торговле, экономике и инвестициях, а также сотрудничество в других областях.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Медведев
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