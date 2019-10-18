Путин создал новую военную компанию взамен Спецстроя

Функции и полномочия учредителя новой структуры будет осуществлять Минобороны. О намерении создать единую военно-строительную компанию глава ведомства Сергей Шойгу сообщил в апреле

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании, которая придет на смену Спецстрою.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, головной офис компании будет находиться в Москве, ее учредителем станет Минобороны.

Военно-строительная компания создана для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Среди задач новой организации — подготовка документации по планировке территорий для строительства объектов военной и социальной инфраструктуры, архитектурно-строительное проектирование, строительство, капремонту и техническое перевооружение таких объектов.

В ведении компании будет строительство и реконструкция специальных объектов за исключением тех, где функции государственного заказчика принадлежат Главному управлению специальных программ президента или ФСБ. Ей приданы широкие полномочия - от права участвовать в концессиях и соглашениях о государственно-частном партнерстве материалы до возможности распоряжаться пакетами акций других предприятий.