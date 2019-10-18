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Путин создал новую военную компанию взамен Спецстроя
Функции и полномочия учредителя новой структуры будет осуществлять Минобороны. О намерении создать единую военно-строительную компанию глава ведомства Сергей Шойгу сообщил в апреле

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании, которая придет на смену Спецстрою.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, головной офис компании будет находиться в Москве, ее учредителем станет Минобороны.

Военно-строительная компания создана для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Среди задач новой организации — подготовка документации по планировке территорий для строительства объектов военной и социальной инфраструктуры, архитектурно-строительное проектирование, строительство, капремонту и техническое перевооружение таких объектов.

В ведении компании будет строительство и реконструкция специальных объектов за исключением тех, где функции государственного заказчика принадлежат Главному управлению специальных программ президента или ФСБ. Ей приданы широкие полномочия - от права участвовать в концессиях  и соглашениях о государственно-частном партнерстве материалы до возможности распоряжаться пакетами акций других предприятий.

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Высшим огрганом управления компании будет ее наблюдательный совет, председателя и семь членов которого назначает правительство. Согласно указу, кабинет министров должен в трехмесячный срок утвердить устав и положение о набсовете и обеспечить государственную регистрацию компании и размещение в Москве.

О том, что Минобороны создаст публично-правовую компанию, которая будет заниматься строительством в интересах вооруженных сил, в феврале писала газета «Коммерсантъ». До сентября 2017 года этими вопросами занимался Спецстрой, однако позднее учреждение ликвидировали на фоне скандалов с хищениями и срывами сроков, и Минобороны реорганизовало свой строительный комплекс.

Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что новая структура придет на смену Спецстрою. Минобороны выбрало форму публично-правовой компании, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, «обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса», а также гарантировать соблюдение государственных интересов, заявил министр в апреле.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Спецстрой, Минобороны, Сергей Шойгу
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