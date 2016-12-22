Глава Мособлизбиркома возглавит Красногорск

Председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина займет место Радия Хабирова, назначенного врио главы Башкирии. Она стала главой региональной избирательной комиссии несколько месяцев назад

Эльмира Хаймурзина (Фото: mosobl.er.ru)

Глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина в понедельник, 22 октября, станет главой городского округа Красногорск. Об этом РБК рассказал источник, близкий к подмосковным властям. Пост главы Красногорска стал вакантным после того, как 11 октября президент Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкортостана.

«Хабиров ушел, она справится», — сказал он. Информацию подтвердил собеседник, близкий к властям Красногорска.

«Она живет в Красногорске, много взаимодействала с Радием Хабировым и поддерживала его, будучи зампредседателя правительства области, — объяснил РБК источник, близкий к городским властям. — Она знает все проекты в городе и эффективно продолжит над ними работать. В городе будет преемственность и снова появится руководитель высокого уровня, как и положено административному центру области».

За несколько месяцев до этого, в конце мая, Хаймурзина возглавила Мособлизбирком после ухода ее предшественницы Ирины Коноваловой. До этого Хаймурзина была заместителем губернатора Московской области.

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