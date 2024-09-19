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Осужденный за попытку захвата власти в Белоруссии попросил о помиловании

Осужденный за попытку госпереворота в Белоруссии американец попросил помилования
Юрий Зенкович
Юрий Зенкович (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Гражданин США Юрий Зенкович, осужденный в 2022 году на 11 лет за организацию заговора с целью захвата государственной власти в Белоруссии, попросил президента республики Александра Лукашенко о помиловании, передает БЕЛТА.

«Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать. Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать мне возможность вернуться к семье, близким в Соединенные Штаты», — сказал он в фильме «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко» на телеканале «Беларусь 1».

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