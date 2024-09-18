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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии анонсировали фильм о попытке сбить вертолет Лукашенко

Сюжет
Протесты в Белоруссии
Белорусский телеканал показал кадры с человеком, похожим на проходящего по делу юриста Зенковича. Юриста задержали в Москве 2021 году, показания давал Роман Протасевич
Вертолет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, 2020 год
Вертолет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, 2020 год (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Телеканал «Беларусь 1» анонсировал выход передачи, в которой будут рассказаны подробности заговора против президента страны Александра Лукашенко в 2020 году.

В анонсе передачи утверждается, что устранить Лукашенко планировали «Юрий Зенкович и группа его соучастников».

Юрист из США Юрий Зенкович проходит по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Помимо него обвинения выдвинуты лидеру белорусской оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву, литературоведу и политтехнологу Александру Федуте, бывшей сотруднице его минской фирмы Ольге Голубович и активисту, дальнобойщику Денису Кравчуку.

«Расстрелять вертолет главы государства на взлете либо на посадке из крупнокалиберного пулемета», — в анонсе приводится такая фраза человека, похожего на Зенковича.

Этот человек также рассуждает о том, где, по предположению заговорщиков, могут быть спрятаны деньги Лукашенко. Он же говорит, что каждый участник заговора «должен был получить в свое управление один из регионов Белоруссии».

Передача выйдет в эфир 19 сентября.

О попытке покушения Лукашенко рассказал в апреле 2021 года. Показания по делу давал Роман Протасевич, бывший главный редактор белорусского телеграм-канала Nexta. Он в 2022 году сказал, что заговорщики планировали связаться со штабом лидера от оппозиции на выборах 2020 года Светланой Тихановской.

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Роман Протасевич

По словам Протасевича, он был «передаточным звеном» между «заговорщиками» и штабом бывшей соперницы президента Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

Зенковича задержали в Москве в 2021 году. ФСБ сообщила в апреле того же года, что он готовил военный переворот 9 мая в Минске и устранение Лукашенко.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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