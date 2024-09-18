В Белоруссии анонсировали фильм о попытке сбить вертолет Лукашенко
Телеканал «Беларусь 1» анонсировал выход передачи, в которой будут рассказаны подробности заговора против президента страны Александра Лукашенко в 2020 году.
В анонсе передачи утверждается, что устранить Лукашенко планировали «Юрий Зенкович и группа его соучастников».
Юрист из США Юрий Зенкович проходит по делу о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Помимо него обвинения выдвинуты лидеру белорусской оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву, литературоведу и политтехнологу Александру Федуте, бывшей сотруднице его минской фирмы Ольге Голубович и активисту, дальнобойщику Денису Кравчуку.
«Расстрелять вертолет главы государства на взлете либо на посадке из крупнокалиберного пулемета», — в анонсе приводится такая фраза человека, похожего на Зенковича.
Этот человек также рассуждает о том, где, по предположению заговорщиков, могут быть спрятаны деньги Лукашенко. Он же говорит, что каждый участник заговора «должен был получить в свое управление один из регионов Белоруссии».
Передача выйдет в эфир 19 сентября.
О попытке покушения Лукашенко рассказал в апреле 2021 года. Показания по делу давал Роман Протасевич, бывший главный редактор белорусского телеграм-канала Nexta. Он в 2022 году сказал, что заговорщики планировали связаться со штабом лидера от оппозиции на выборах 2020 года Светланой Тихановской.
По словам Протасевича, он был «передаточным звеном» между «заговорщиками» и штабом бывшей соперницы президента Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.
Зенковича задержали в Москве в 2021 году. ФСБ сообщила в апреле того же года, что он готовил военный переворот 9 мая в Минске и устранение Лукашенко.
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