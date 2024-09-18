Кремль призвал Столтенберга серьезно отнестись к предупреждению Путина

Столтенберг накануне заявил, что снятие ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии. Путин предупреждал, что это сделает страны НАТО прямым участником конфликта

Йенс Столтенберг (Фото: NTB / Thomas Fure / Reuters)

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России являются недальновидными, ему стоит воспринимать серьезно предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях таких действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Столтенберг накануне заявил, что снятие ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой. Путин, по его словам, не раз объявлял подобные красные линии, но так и не пошел на эскалацию с НАТО.

«Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Скорее я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга», — сказал Песков, комментируя заявление генсека НАТО.

Российские власти неоднократно предупреждали о возможной эскалации конфликта из-за разрешения Украине наносить удары вглубь России западным оружием. Путин 12 сентября заявил, что снятие ограничений на такое применение оружия западными странами будет означать прямое участие государств НАТО в конфликте. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.

Bloomberg писал, что после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября они попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, президент Украины Владимир Зеленский передал США список возможных целей. Reuters сообщал, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.