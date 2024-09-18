 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль призвал Столтенберга серьезно отнестись к предупреждению Путина

Песков: Столтенбергу стоит серьезно отнестись к предупреждению Путина об ударах
Сюжет
Военная операция на Украине
Столтенберг накануне заявил, что снятие ограничений на применение Украиной дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии. Путин предупреждал, что это сделает страны НАТО прямым участником конфликта
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: NTB / Thomas Fure / Reuters)

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости разрешить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России являются недальновидными, ему стоит воспринимать серьезно предупреждения президента России Владимира Путина о последствиях таких действий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Столтенберг накануне заявил, что снятие ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой. Путин, по его словам, не раз объявлял подобные красные линии, но так и не пошел на эскалацию с НАТО.

«Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Скорее я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга», — сказал Песков, комментируя заявление генсека НАТО.

Генсек НАТО не увидел перехода красных линий в ударах ВСУ вглубь России
Политика
Йенс Столтенберг

Российские власти неоднократно предупреждали о возможной эскалации конфликта из-за разрешения Украине наносить удары вглубь России западным оружием. Путин 12 сентября заявил, что снятие ограничений на такое применение оружия западными странами будет означать прямое участие государств НАТО в конфликте. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.

Bloomberg писал, что после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября они попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, президент Украины Владимир Зеленский передал США список возможных целей. Reuters сообщал, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Бизнес с Индией. Аналитика, тренды и практика ведения бизнеса
Практики Практики

Потехе час: как индийские праздники влияют на бизнес

Практики Практики

Как выстроить отношения с бизнес-партнерами из Индии

Практики Практики

Себя показать: почему важно участвовать в индийских бизнес-выставках

Практики Практики

Филиал или проектный офис: как выбрать форму входа на рынок Индии

Практики Практики

О каких индийских особенностях важно знать до экспансии на рынок

Индустрии Индустрии

Ставка на море: что нужно знать о портовой инфраструктуре Индии

Регулирование Регулирование

Специальный порядок: что нужно знать об особых экономических зонах Индии

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Йенс Столтенберг НАТО Дмитрий Песков Дальнобойное оружие ракеты Военная операция на Украине Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Британский дипломат предупредил об эскалации при дальнобойных ударах ВСУ
Политика
Небензя предупредил о «прямой войне с НАТО» из-за дальнобойного оружия
Политика
Кремль заявил, что слова Путина о дальнобойном оружии достигли адресатов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
Появились кадры начала конфликта в офисе WildberriesБизнес, 14:57
Губернатор разрешил эвакуированным жителям Торопца вернуться в городПолитика, 14:44
С Бедроса Киркорова взыскали задолженность по налогамОбщество, 14:41
Число жертв теракта с пейджерами в Ливане выросло до 12Политика, 14:38
Лукашенко запретил физлицам сделки с криптовалютой на иностранных биржахКрипто, 14:35
Деньги испаряются: 7 способов найти и остановить утечки в бюджете компаниPro, 14:35
ТАСС сообщил о погибшем в результате стрельбы в офисе WildberriesБизнес, 14:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России дебютировал новый бренд Soueast с двумя 7-местными кроссоверамиАвто, 14:34
В клубе НХЛ предрекли тяжелый сезон для рекордсмена сборной РоссииСпорт, 14:33
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:31
Госдума одобрила изменения в нормах оформления дарения недвижимостиНедвижимость, 14:24
Боррель назвал «крайне тревожной» атаку на членов «Хезболлы» в ЛиванеПолитика, 14:15
В команде суперпрофессионалы, но результаты разочаровывают: в чем причинаPro, 14:11
Сафонов вошел в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Жироной»Спорт, 14:09