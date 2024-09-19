В Калужской области начнут штрафовать за публикацию видео с дронами ВСУ
В Калужской области установили административную ответственность в виде штрафа за публикацию фото и видео украинских беспилотников, залетающих в регион, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
«Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», — напомнил Шапша. Он отметил, что административная ответственность в виде штрафа установлена за неисполнение всех решений регионального оперштаба.
В ряде регионов, подвергшихся атаке беспилотников Украины, действует закон о нераспространении фото и видео работы противовоздушной обороны. В августе 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти полуострова инициировали на федеральном уровне изменение законодательства в части ужесточения ответственности за публикацию таких материалов.
С октября 2022 года в ряде регионов действует «средний уровень реагирования», его ввели в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и др. Такой режим дает главе субъекта право вести мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в местных органах власти, проводить мероприятия по гражданской обороне и обеспечивать потребности ВС России.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов