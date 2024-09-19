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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области начнут штрафовать за публикацию видео с дронами ВСУ

Губернатор Шапша: в Калужской области за видео и фото дронов ВСУ грозит штраф
Сюжет
Военная операция на Украине
Административная ответственность в виде штрафа действует за неисполнение всех решений регионального оперштаба. В ряде регионов, подвершихся атакам беспилотников, уже запретили снимать работу ПВО
Владислав Шапша
Владислав Шапша (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Калужской области установили административную ответственность в виде штрафа за публикацию фото и видео украинских беспилотников, залетающих в регион, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры», — напомнил Шапша. Он отметил, что административная ответственность в виде штрафа установлена за неисполнение всех решений регионального оперштаба.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В ряде регионов, подвергшихся атаке беспилотников Украины, действует закон о нераспространении фото и видео работы противовоздушной обороны. В августе 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти полуострова инициировали на федеральном уровне изменение законодательства в части ужесточения ответственности за публикацию таких материалов.

С октября 2022 года в ряде регионов действует «средний уровень реагирования», его ввели в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и др. Такой режим дает главе субъекта право вести мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в местных органах власти, проводить мероприятия по гражданской обороне и обеспечивать потребности ВС России.

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Калужская область Владислав Шапша беспилотники Украина ВСУ
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