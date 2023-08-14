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Военная операция на Украине ,  
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Крым предложит ужесточить ответственность за съемку работы ПВО

Аксенов: Крым предложит ужесточить ответственность за съемку работы ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Крым предложит изменить законодательство на федеральном уровне в части ужесточения ответственности за съемку работы российской ПВО и расположения военных объектов, а также последствий атак ВСУ, сообщил Аксенов
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крым инициирует на федеральном уровне изменение законодательства в части ужесточения ответственности за распространение фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем. Об том сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.

Также ответственность хотят распространить за публикацию фото и видео последствий ударов и атак со стороны Украины.

Речь идет о публикации соответствующих снимков в соцсетях, мессенджерах, чатах и других интернет-ресурсах.

«Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага вне зависимости от мотивов — будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел», — добавил он.

Глава региона призвал местных жителей проявить ответственность и помнить о последствиях поступков, которые подрывают безопасность и наносят вред российским военным.

В Крыму действует введенный президентом России Владимиром Путиным средний уровень реагирования в связи с проведением военной операции на Украине и угрозой со стороны Киева.

Такой режим дает главе субъекта право вести мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в местных органах власти, проводить мероприятия по гражданской обороне и обеспечивать потребности ВС России.

Кроме того, глава региона должен принять меры по усилению охраны общественного порядка, охраны важных государственных, социальных и инфраструктурных объектов и ввести особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики.

Советник главы региона Олег Крючков на фоне попыток ВСУ 12 августа атаковать Крым призвал местных жителей не выкладывать видео работы ПВО и съемки стратегических объектов. «Ваш хайп помогает врагу корректировать удары», — объяснил он.

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По его словам, уже были случаи, когда такие действия приводили к гибели людей.

Минобороны России 12 августа сообщило, что российские силы ночью отбили атаку 20 украинских дронов на Крым. В результате никто не пострадал, разрушений не было.

В тот же день Аксенов сообщал, что в районе Керченского пролива дважды срабатывала система ПВО, в результате чего были сбиты украинские ракеты.

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