Крым предложит ужесточить ответственность за съемку работы ПВО
Крым инициирует на федеральном уровне изменение законодательства в части ужесточения ответственности за распространение фото и видео расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем. Об том сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.
Также ответственность хотят распространить за публикацию фото и видео последствий ударов и атак со стороны Украины.
Речь идет о публикации соответствующих снимков в соцсетях, мессенджерах, чатах и других интернет-ресурсах.
«Считаю, что те, кто это делает, являются вольными или невольными пособниками врага вне зависимости от мотивов — будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел», — добавил он.
Глава региона призвал местных жителей проявить ответственность и помнить о последствиях поступков, которые подрывают безопасность и наносят вред российским военным.
В Крыму действует введенный президентом России Владимиром Путиным средний уровень реагирования в связи с проведением военной операции на Украине и угрозой со стороны Киева.
Такой режим дает главе субъекта право вести мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в местных органах власти, проводить мероприятия по гражданской обороне и обеспечивать потребности ВС России.
Кроме того, глава региона должен принять меры по усилению охраны общественного порядка, охраны важных государственных, социальных и инфраструктурных объектов и ввести особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики.
Советник главы региона Олег Крючков на фоне попыток ВСУ 12 августа атаковать Крым призвал местных жителей не выкладывать видео работы ПВО и съемки стратегических объектов. «Ваш хайп помогает врагу корректировать удары», — объяснил он.
По его словам, уже были случаи, когда такие действия приводили к гибели людей.
Минобороны России 12 августа сообщило, что российские силы ночью отбили атаку 20 украинских дронов на Крым. В результате никто не пострадал, разрушений не было.
В тот же день Аксенов сообщал, что в районе Керченского пролива дважды срабатывала система ПВО, в результате чего были сбиты украинские ракеты.