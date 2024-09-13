Глава Калужской области сообщил о работе оперслужб на месте падения дрона

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Сотрудники оперативных служб работают на месте падения украинского дрона в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — отметил он. Шапша попросил жителей области быть внимательными и следовать правилам: «сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки».

Губернатор пояснил, что в обломках дронов может оставаться взрывчатка.

Минобороны сообщило, что в ночь на 13 сентября силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников над шестью российскими регионами. Больше всего дронов — восемь — уничтожили над Брянской областью. Один аппарат сбили в небе над Калужской областью.