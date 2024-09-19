В Ливане запретили брать в самолеты пейджеры и рации

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

В Ливане пассажирам на борту любых самолетов с сегодняшнего дня запрещено провозить пейджеры и рации, соответствующую директиву издал гендиректор управления гражданской авиации Ливана, передает Al Jazeera.

Запрет распространяется на любые грузы с таким оборудованием — как багаж, так и ручную кладь, — проходящие через международный аэропорт Бейрут. В случае обнаружения пейджеры и рации будут конфискованы службой безопасности аэропорта.

Меры приняты после того, как в Ливане два дня взрывались пейджеры и другие устройства.

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