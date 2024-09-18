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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В Ливане сообщили о девяти погибших и 300 раненых при новой волне взрывов

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Война Израиля с ХАМАС

В Ливане сообщили о девяти погибших и 300 раненых при новой волне взрывов
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В Ливане в результате новых взрывов беспроводных устройств связи погибли девять человек, еще 300 получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава страны.

Ранее власти заявили о 100 пострадавших. Al Mayadeen сообщил о трех погибших в городе Рашайа, расположенном на юго-востоке страны.

Как отмечают телеграм-канал Lebanese News и иранский телеканал Press TМ, на этот раз взрываются не пейджеры, а принадлежащие членам «Хезболлы» радиостанции ICOM.

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Накануне, 17 сентября, по всему Ливану начали массово взрываться пейджеры членов «Хезболлы». В результате пострадали свыше 3 тыс. человек, еще 12 погибли. Жертвами стали в том числе два ребенка, сообщили в ООН.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Израильские власти официально не комментировали произошедшее.

Москва назвала взрыв пейджеров «Хезболлы» терроризмом, ООН — нарушением международного права.

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