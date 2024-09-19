Японская компания Icom начала проверку данных о взрывах ее радиостанций в Ливане

Японская компания проверит данные о взрывах ее радиостанций в Ливане

Японская корпорация Icom, о взрывах радиооборудования которой в Ливане ранее сообщили СМИ, начала проверку этой информации. Расследование также начали на Тайване, местная Gold Apollo опровергла причастность и пообещала пойти в суд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японская корпорация Icom, специализирующаяся на производстве радиооборудования, начала проверку после появления сообщений, что во время второй волны взрывов в Ливане взрывались в том числе ее рации. Об этом компания сообщила на своем сайте.

«Ранее сегодня в мировых СМИ появились сообщения, что в Ливане взорвались устройства двусторонней радиосвязи с логотипом Icom. В настоящее время мы расследуем факты, связанные с этим вопросом», — сказано в сообщении.

О том, что среди устройств, которые взорвались в Ливане накануне, были в том числе радиоприемники Icom, в частности, писала The Jerusalem Post.

Министр обороны Тайваня Гу Лисюн сообщил журналистам, что органы безопасности республики также проводят расследование в связи со взрывами пейджеров в Ливане. Reuters писал, что производителем устройств могла быть тайваньская Gold Apollo. В компании опровергли это, заявив, что пейджеры изготовила европейская фирма, имеющая права на бренд.

Основатель Gold Apollo Сюй Чинг-куан позднее уточнил, что пейджеры выпустила компания BAC Consulting, базирующаяся в Венгрии. Он заверил, что Gold Apollo не причастна к случившемуся, и пообещал подать в суд.

Представитель BAC Consulting, в свою очередь, заявил «РИА Новости», что организация не занималась производством устройств, а оказывала услуги по бизнес-консультированию.

В Минэкономики острова также заявили, что нет никаких данных, подтверждающих прямые поставки продукции в Ливан.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Погибли более десяти человек, около 3 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале «новой фазы» войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам «Хезболлы». Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.