Последствия взрывов у жилых домов в Карабахе. Видео
В результате обстрелов в Степанакерте в Нагорном Карабахе пострадали жилые дома в городе. На кадрах, которые показали местные жители, видны разбитые окна, поврежденные машины.
Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале военной операции в регионе, назвав целью наведение конституционного порядка. В Баку заявили, что Армения должна вывести из региона своих военных, а правительство непризнанного Карабаха должно быть расформировано. В Армении ответили, что армянских войск в регионе нет.
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