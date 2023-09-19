Мосгорсуд признал экстремистским движение «Новое величие»
Движение «Новое величие» признано экстремистским и запрещено в соответствии с иском прокуратуры, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Иск подал первый заместитель прокурора Москвы.
Участников «Нового величия» задержали в апреле 2018 года. Гособвинение настаивало, что они объединились для подготовки «преступлений экстремистской направленности», были «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков». Их обвиняли в намерении совершить «конституционный переворот с последующим захватом власти», для подготовки к нему они несколько раз выезжали в Московскую область с охотничьими карабинами и «коктейлями Молотова».
Обвиняемые и их родные настаивали на том, что речь шла о провокации. Фактически основателями движения были провокаторы из числа оперативников и агентов ФСБ и центра «Э» МВД, настаивала защита фигурантов дела. В телеграм-чат, где будущие обвиняемые обсуждали политику, внедрились трое оперативников центра «Э» МВД и один агент силовиков под псевдонимом Руслан Д., который, по сути, и был инициатором создания движения «Новое величие», рассказывали адвокаты. Именно он составил устав организации (включив туда пункты, впоследствии признанные экстремистскими), инициировал покупку оружия и выезды в лес для боевой подготовки.
Руслан Д. обозначен в материалах дела как Александр Константинов. На допросе во время суда он говорил, что внедрился в чат и сдал участников силовикам ради развлечения. «Мое хобби — коллекционировать некоторые виды людей», - говорил он. Защита обвиняемых затем установила, что под именами Руслан Д. и Александр Константинов может скрываться гражданин Молдавии Родион (Раду) Зелинский.
Участники заявляли о пытках после задержания.
Суд состоялся в августе 2020-го. Некоторым из участников «Нового величия» дали реальные сроки до семи лет. В декабре того же года Путин пообещал «еще раз посмотреть» дело. В январе следующего, 2021 года, Мосгорсуд сократил сроки лишения свободы двум осужденным на три месяца.
В январе 2023 года один из фигурантов дела Петр Карамзин вышел на свободу.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире