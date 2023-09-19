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Дело «Нового величия» ,  
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Мосгорсуд признал экстремистским движение «Новое величие»

Мосгорсуд признал экстремистским и запретил движение «Новое величие»
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Дело «Нового величия»
Суд по делу движения «Новое величие» прошел в 2020 году. Защита настаивала, что движение создали провокаторы из МВД, которые даже написали устав, а обвиняемые после задержания подвергались пыткам
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Движение «Новое величие» признано экстремистским и запрещено в соответствии с иском прокуратуры, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Иск подал первый заместитель прокурора Москвы.

Участников «Нового величия» задержали в апреле 2018 года. Гособвинение настаивало, что они объединились для подготовки «преступлений экстремистской направленности», были «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков». Их обвиняли в намерении совершить «конституционный переворот с последующим захватом власти», для подготовки к нему они несколько раз выезжали в Московскую область с охотничьими карабинами и «коктейлями Молотова».

Обвиняемые и их родные настаивали на том, что речь шла о провокации. Фактически основателями движения были провокаторы из числа оперативников и агентов ФСБ и центра «Э» МВД, настаивала защита фигурантов дела. В телеграм-чат, где будущие обвиняемые обсуждали политику, внедрились трое оперативников центра «Э» МВД и один агент силовиков под псевдонимом Руслан Д., который, по сути, и был инициатором создания движения «Новое величие», рассказывали адвокаты. Именно он составил устав организации (включив туда пункты, впоследствии признанные экстремистскими), инициировал покупку оружия и выезды в лес для боевой подготовки.

Руслан Д. обозначен в материалах дела как Александр Константинов. На допросе во время суда он говорил, что внедрился в чат и сдал участников силовикам ради развлечения. «Мое хобби — коллекционировать некоторые виды людей», - говорил он. Защита обвиняемых затем установила, что под именами Руслан Д. и Александр Константинов может скрываться гражданин Молдавии Родион (Раду) Зелинский.

Участники заявляли о пытках после задержания.

Суд состоялся в августе 2020-го. Некоторым из участников «Нового величия» дали реальные сроки до семи лет. В декабре того же года Путин пообещал «еще раз посмотреть» дело. В январе следующего, 2021 года, Мосгорсуд сократил сроки лишения свободы двум осужденным на три месяца.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Маса
"Новое величие" Мосгорсуд экстремизм
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