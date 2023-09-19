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В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

В России начались испытания патрона, способного развить скорость до 1500 м/с

В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, который может развить скорость свыше 1,5 тыс. метров в секунду, сообщил «РИА Новости» руководитель компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Он объяснил, что патрон пока называется «условно гиперзвуковым», так как он летает «на грани» гиперзвуковой скорости. При этом окончательная разработка патрона еще не завершена, по итогам испытаний будет решаться — патрон начнут выпускать в пограничном с гиперзвуковым варианте или в гиперзвуковом варианте, заявил Лобаев.

«Гиперзвук начинается со скорости свыше 1,5 тыс. метров в секунду, высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 метров в секунду», — пояснил руководитель Lobaev Arms.

Весной Лобаев сообщил, что в России импортозаместили снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac, так что он будет выпускаться из полностью отечественных комплектующих. По его словам, для винтовок калибра 375 Cheytac стали поставлять патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms, а порох — с казанского предприятия. До этого для патронов данного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в США и Финляндии, отметил Лобаев.

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