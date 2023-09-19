В Кривом Роге и Хмельницкой области прозвучали взрывы

Власти сообщили о взрывах в Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины, СМИ также пишут о взрыве в Одессе. Ранее этой ночью взрывы произошли в Харькове. Минобороны России исключало атаки по невоенным целям

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины был слышен взрыв, сообщил в телеграм-канале сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. Других подробностей о случившемся он не привел.

О взрывах в Хмельницкой области сообщил замглавы областной администрации Сергей Тюрин в телеграм-канале. Иных деталей он тоже не сообщил.

Власти Львовской области сообщили о работе ПВО в регионе.

Также взрывы прогремели в Одессе, сообщали «Суспiльне» и «РБК-Украина». Власти данную информацию не комментировали. Ранее этой же ночью «Страна.ua» и «Зеркало недели» писали о взрывах в Славянске и Краматорске (подконтрольная Киеву часть ДНР), Херсоне.

На 3:50 в зоне воздушной тревоги находилась примерно половина территории Украины — почти все западные и южные области, в том числе Одесская и Хмельницкая. В Днепропетровской области сигналы тревоги были включены дважды за ночь — сначала около полуночи, затем с 3:00, но уже к 3:20 их выключили.

Российское военное ведомство исключало удары по невоенным объектам в ходе спецоперации на Украине.

Этой ночью о взрыве и попадании по объекту в промышленной зоне заявили власти Харьковской области. По данным Харькова Игоря Терехова, «прилет» пришелся по Холодногорскому району города — там расположен Харьковский бронетанковый завод. Об ударе по нему российское Минобороны прежде сообщало 17 сентября, атака была ночью. Ведомство заявило, что на предприятии ремонтировали технику ВСУ.

В ночь на 18 сентября российская армия поразила «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования» и беспилотниками места хранения дальнобойных западных ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном и центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Место ударов не уточнялось. В ту же ночь сообщалось о взрывах в Одесской и Хмельницкой областях.