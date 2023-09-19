 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Минцифры заявило, что паспорт на «Госуслугах» не заменит бумажный Технологии и медиа, 03:58
В Кривом Роге и Хмельницкой области прозвучали взрывы Политика, 03:51
Спасатели нашли пропавших на Камчатке туристов Общество, 03:41
Госдолг США всего за три месяца вырос на $1 трлн и превысил $33 трлн Экономика, 03:12
В Белом доме заявили о прогрессе в контрнаступлении Украины Политика, 02:58
Во Львове проведут проверку после попытки военкомов задержать мужчину Политика, 02:37
В США россиянина обвинили в покупке санкционной электроники для России Политика, 02:28
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Обсерваторию в Татарстане внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО Общество, 01:54
КНДР сообщила о возвращении Ким Чен Ына после визита в Россию Политика, 01:41
На Камчатке пропала группа из шести туристов Общество, 01:17
РКН предложил с марта запрещать доступ к информации об обходе блокировок Технологии и медиа, 01:03
МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 19 сентября Общество, 00:43
Чемпион России по конькобежному спорту анонсировал уход в сборную Польши Спорт, 00:16
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кривом Роге и Хмельницкой области прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти сообщили о взрывах в Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины, СМИ также пишут о взрыве в Одессе. Ранее этой ночью взрывы произошли в Харькове. Минобороны России исключало атаки по невоенным целям

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины был слышен взрыв, сообщил в телеграм-канале сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. Других подробностей о случившемся он не привел.

О взрывах в Хмельницкой области сообщил замглавы областной администрации Сергей Тюрин в телеграм-канале. Иных деталей он тоже не сообщил.

Власти Львовской области сообщили о работе ПВО в регионе.

Также взрывы прогремели в Одессе, сообщали «Суспiльне» и «РБК-Украина». Власти данную информацию не комментировали. Ранее этой же ночью «Страна.ua» и «Зеркало недели» писали о взрывах в Славянске и Краматорске (подконтрольная Киеву часть ДНР), Херсоне.

На 3:50 в зоне воздушной тревоги находилась примерно половина территории Украины — почти все западные и южные области, в том числе Одесская и Хмельницкая. В Днепропетровской области сигналы тревоги были включены дважды за ночь — сначала около полуночи, затем с 3:00, но уже к 3:20 их выключили.

Российское военное ведомство исключало удары по невоенным объектам в ходе спецоперации на Украине.

Читайте на РБК Pro
Послабление для дивидендов иностранным акционерам: что изменил Минфин
Сделки с лицами из недружественных стран: ФНС хочет больше налогов
Сегодня пропущу: как сохранить мотивацию заниматься спортом
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно

Этой ночью о взрыве и попадании по объекту в промышленной зоне заявили власти Харьковской области. По данным Харькова Игоря Терехова, «прилет» пришелся по Холодногорскому району города — там расположен Харьковский бронетанковый завод. Об ударе по нему российское Минобороны прежде сообщало 17 сентября, атака была ночью. Ведомство заявило, что на предприятии ремонтировали технику ВСУ.

В ночь на 18 сентября российская армия поразила «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования» и беспилотниками места хранения дальнобойных западных ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном и центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Место ударов не уточнялось. В ту же ночь сообщалось о взрывах в Одесской и Хмельницкой областях.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кривой Рог Одесса взрывы Военная операция на Украине Хмельницкий
Материалы по теме
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Политика
Минобороны России заявило об ударе по Харьковскому бронетанковому заводу
Политика
В Одесской области прогремели взрывы
Политика