В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, серия взрывов прогремела в Хмельницкой области. Ранее этой ночью местные СМИ также сообщали о взрывах в Одесской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Хмельницкой области спустя 40 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают УНИАН и «Зеркало Недели».

Тревога в настоящее время объявлена по всей территории Украины. Власти предупреждали жителей о ракетной угрозе и призывали проследовать в укрытия.

Ранее этой ночью местные СМИ также сообщали о взрывах в Одесской области, в частности в портах Килия и Измаил.

Минобороны России с прошлой осени заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданских объектов.

Последний раз Минобороны сообщало об ударе по Хмельницкой области 19 августа — тогда был поражен склад боеприпасов. До этого военное ведомство также отчитывалось об ударах по авиабазе близ города Староконстантинов Хмельницкой области.