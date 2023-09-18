В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области спустя 40 минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают УНИАН и «Зеркало Недели».
Тревога в настоящее время объявлена по всей территории Украины. Власти предупреждали жителей о ракетной угрозе и призывали проследовать в укрытия.
Ранее этой ночью местные СМИ также сообщали о взрывах в Одесской области, в частности в портах Килия и Измаил.
Минобороны России с прошлой осени заявляет об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что не атакуют гражданских объектов.
Последний раз Минобороны сообщало об ударе по Хмельницкой области 19 августа — тогда был поражен склад боеприпасов. До этого военное ведомство также отчитывалось об ударах по авиабазе близ города Староконстантинов Хмельницкой области.