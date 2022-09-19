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Военная операция на Украине ,  
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Суд в ЛНР приговорил экс-сотрудника ОБСЕ к 13 годам по делу о госизмене

Суд в ЛНР приговорил бывшего сотрудника ОБСЕ Шабанова к 13 годам по делу о госизмене
Экс-сотрудник ОБСЕ передавал секретные данные ЦРУ, считают власти ЛНР. В апреле они запретили работу мониторинговой миссии организации в республике. По словам Пасечника, наблюдатели ОБСЕ игнорировали нарушения минских соглашений
Фото: Александр Рекун / Global Look Press
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Верховный суд ЛНР признал виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника миссии ОБСЕ от республики Дмитрия Шабанова, передает ТАСС. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

О задержании двух сотрудников луганского подразделения ОБСЕ по делам о госизмене Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР сообщило в апреле. А в июле Шабанову предъявили обвинения.

Шабанов был ассистентом безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии и, как считают в МГБ республики, передавал секретную военную информацию представителям иностранных разведок.

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Фото:Александр Рекун / Global Look Press

По версии луганских властей, в апреле 2016 года Шабанова завербовал «резидент ЦРУ на Украине» Андрей Лукашенко — бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Затем Шабанов прошел «спецподготовку в США» и с августа 2021-го по апрель 2022 года по заданию вербовщика собирал данные о передвижениях техники, вооружений и военных подразделений Народной милиции ЛНР, полагают в МГБ.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала на Украине с марта 2014 года. В конце февраля 2022 года руководство организации решило эвакуировать наблюдателей из страны, а также из Донецка и Луганска. Большинство членов миссии покинули регион к 28 февраля, однако полностью эвакуация завершилась только 8 марта.

В конце апреля власти ЛНР запретили работу мониторинговой миссии ОБСЕ в республике. Глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил наблюдателей миссии в том, что они создавали негативный образ России и республик Донбасса в Европе, а «многие факты» нарушения минских соглашений «оставались за пределами их отчетов».

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