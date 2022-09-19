Правительство обсудило пять сценариев санкций

Власти допускают усиления санкций, в их числе могут быть ограничения на зарубежные поездки, привлечение к санкционному давлению кого-либо из азиатских партнеров России и усиление вторичных санкций

В правительстве прошло обсуждение возможных сценариев усиления санкционного давления со стороны стран Запада, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы к заседанию, которое состоялось 30 августа под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

В перечень санкционных рисков, определенных членами правительства, вошли:

ограничения международной мобильности россиян

расширение перечня «недружественных» стран

усиление вторичных санкций

дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей

расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке товаров и технологий

Один из источников газеты пояснил, что под ограничением международной мобильности подразумевается не столько туризм, сколько трудности для бизнеса, науки, образования, гуманитарных обменов.

Второй риск — расширение перечня «недружественных» стран — может предполагать попытки стран Запада привлечь к введению санкций кого-либо из крупнейших азиатских партнеров, а также членов ЕАЭС, отметил собеседник издания.

Что касается введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей, в правительстве ожидают, что это может снизить доходы бюджета и оказать влияние на большее число отраслей российского производства

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Представитель Минэкономразвития сообщил «Ведомостям», что риски были сформированы по итогам обсуждений с отраслевыми ведомствами. Он подтвердил, что в рамках заседания правительства учитывались как уже существующие, так и «еще не реализовавшиеся риски, связанные с санкциями».

Один из источников газеты пояснил, что риски оценивают заранее, чтобы оперативно на них среагировать и минимизировать негативный эффект. По его словам, новая социально-экономическая стратегия правительства в том числе предполагает реализацию «быстрых проектов». Это, например, должно помочь быстро заместить определенные товары или компоненты, если создастся риск дефицита.

По словам собеседника «Ведомостей», самые жесткие санкции уже были введены, поэтому принципиальных изменений от объявления новых не ждут.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг согласен с тем, что нарастание ограничений в отношении России является основным сценарием. Он предположил, что оно может стать ощутимым в первом квартале следующего года, после того, как будут понятны последствия нефтяного эмбарго, а также после прохождения Европой отопительного сезона.

По его мнению, эффект от санкций будет зависеть от того, направлены ли ограничения на сдерживание импорта или сокращения экспорта. Главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков в свою очередь полагает, что на эффект будет оказывать влияние степень чувствительности отраслей: те, что ориентированы на внутренний рынок, например, розничная торговля, пройдут этот период с меньшими потерями, но экспортные сектора могут пострадать больше.